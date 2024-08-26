غدا.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الاقتصاد والإحصاء الدور الثاني

يؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحان الدور الثاني غدًا الثلاثاء الموافق 27 اغسطس 2024، فى مادة الاقتصاد في الفترة الأولى ومادة الإحصاء في الفترة الثانية، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

امتحانات الثانوية العامة 2024 الدور الثاني

كما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان فى مادة مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) فترة أولى، كما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين في مادة اللغة الأجنبية الأولي (ورقة أولى ).

تشدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة على التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

أدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، صباح اليوم، امتحانات الدور الثانى لإتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024، حيث أدى الطلاب خلال الفترة الأولى الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى بإجمالي عدد (12102) ألف طالب/طالبة.

كما أدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا امتحان الدور الثانى فى امتحان مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية) بعدد طالبين في الفترة الأولى، ومادة مقاييس المفاهيم (اللغة العربية) بعدد طالبين في الفترة الثانية.



جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الدور الثاني

موعد امتحان اللغة العربية 3 ثانوي دور ثاني: يوم السبت 24 أغسطس 2024.

موعد امتحان التربية الدينية 3 ثانوي دور ثاني: يوم 24 أغسطس 2024.

موعد امتحان اللغة الأجنبية الثانية 3 ثانوي دور ثاني: يوم الأحد 25 أغسطس 2024.

موعد امتحان التربية الوطنية 3 ثانوي دور ثاني: يوم الأحد 25 أغسطس 2024.

موعد امتحان اللغة الأجنبية الأولى للصف الثالث الثانوي دور ثاني: يوم الإثنين 26 أغسطس 2024.

موعد امتحان الاقتصاد والإحصاء للصف الثالث الثانوي دور ثاني: يوم الثلاثاء 27 أغسطس 2024.

موعد امتحان الفيزياء دور ثاني ثانوية عامة: يوم الأربعاء 28 أغسطس 2024.

موعد امتحان التاريخ دور ثاني ثانوية عامة: يوم الأربعاء 28 أغسطس 2024.

موعد امتحان الجبر والهندسة الفراغية دور ثاني ثانوية عامة: يوم الخميس 29 أغسطس 2024.

موعد امتحان الكيمياء دور ثاني للثانوية العامة: يوم السبت 31 أغسطس 2024.

موعد امتحان الديناميكا الدور الثاني للثانوية العامة: يوم الأحد 1 سبتمبر 2024.

موعد امتحان الجيولوجيا وعلوم البيئة الدور الثاني: يوم الإثنين 2 سبتمبر 2024.

موعد امتحان الأحياء الدور الثاني للثانوية العامة: يوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024.

موعد امتحان الفلسفة والمنطق الدور الثاني للثانوية العامة: يوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024.

موعد امتحان الاستاتيكا الدور الثاني للثانوية العامة: يوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024.

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