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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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أخبار التعليم

إليك موعد ورابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة لعام 2024

تظلمات نتيجة الثانوية
تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2024

تسارع عمليات البحث الإلكتروني بين طلاب الثانوية العامة  وأولياء الأمور حول موعد إعلان نتائج تظلمات الثانوية العامة 2024، بعد انتهاء فترة تقديم التظلمات التي بدأت في 8 أغسطس 2024 واستمرت حتى 22 أغسطس 2024، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل. 

تظلمات الثانوية العامة 2024

موعد إعلان نتائج تظلمات الثانوية العامة 2024

من المتوقع أن تقوم وزارة التربية والتعليم  بالإعلان عن نتائج تظلمات الثانوية العامة 2024 في الأيام القليلة المقبلة. حيث يتطلع الطلاب لمعرفة نتائج تظلماتهم بعد انتهاء فترة تقديم الطلبات.

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رابط الاستعلام عن نتائج تظلمات الثانوية العامة 

يمكن للطلاب الذين قدموا تظلمات على نتائج امتحاناتهم الاستعلام عن نتائج تظلماتهم من خلال الرابط المخصص، الذي سيتم نشره على الموقع الرسمي للوزارة حال الإعلان عن النتائج.

خطوات تقديم تظلمات الثانوية العامة 2024

زيارة موقع التظلمات: يدخل الطالب على موقع تظلمات الثانوية العامة 2024 من خلال الرابط المخصص من هنا
تسجيل الدخول: يقوم الطالب بتسجيل الدخول عبر البريد الإلكتروني الموحد.
إدخال الرقم السري: يكتب الطالب الرقم السري الخاص به.
تقديم طلب التظلم: يحدد الطالب المادة التي يرغب في التظلم عليها.
تحديد موعد الاطلاع: يختار الطالب موعدًا للاطلاع على صورة كراسة الإجابة الخاصة بالمادة المتظلم عليها في لجنة النظام والمراقبة.
 

إجراءات التظلمات

  • الحضور: يجب على الطالب الحضور بمفرده أو بصحبة ولي أمره فقط، دون اصطحاب مدرس المادة.
  • الالتزام بالمواعيد: يجب على الطالب الحضور في الموعد المحدد للاطلاع على كراسة الإجابة، حيث لا يُسمح بتقديم طلب تظلم جديد إذا تخلف عن الموعد.
  • تقديم المستندات: تقديم صورة واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي أمره.
  • مراجعة الإجابات: يتم الاطلاع على صورة الإجابة وتقييم الدرجات وفقًا لنموذج الإجابة، وتدوين الملاحظات في المكان المخصص.
  • إخطار الطالب: في حالة تعديل الدرجات، يتم إخطار الطالب بالنتيجة واسترداد الرسوم.
  • اعتماد الزيادات: تعتمد مذكرات الزيادة من قبل رئيس عام الامتحان أو نائبه.
  • إخطار وزارة التعليم العالي: تتولى الوزارة إخطار مكتب تنسيق القبول بالجامعات بنتيجة الطالب بعد التعديل.
  • تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود وزارة التربية والتعليم لتوفير الشفافية والعدالة في تقييم نتائج الطلاب، وضمان حقوقهم في مراجعة نتائج امتحاناتهم.

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