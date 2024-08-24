ما هو توزيع درجات تقييم الصف الثاني الثانوي في النظام الجديد 2024-2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن نظام توزيع درجات تقييم الصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2024-2025، في إطار جهود الوزارة لإعادة هيكلة نظام التعليم الثانوي وتطويره بما يتماشى مع المتطلبات الحديثة.

هدف النظام الجديد في العام الدراسي الجديد

يأتي هذا الإعلان كجزء من خطة شاملة تهدف إلى تحسين جودة التعليم وتعزيز عملية التقييم بما يتوافق مع الأهداف التعليمية الجديدة ، وفقا لما رصده موقع “ الموجز ”

توزيع درجات التقييم الشهري

الاختبار الشهري الأول:يهدف الاختبار الشهري الأول إلى قياس مدى استيعاب الطلاب للجزء الأول من المنهج الدراسي الذي تم تدريسه خلال الشهر الأول من بداية كل فصل دراسي. يتم تخصيص 15% من الدرجة الكلية لكل مادة دراسية لهذا الاختبار، الذي يُجرى بعد بداية كل فصل دراسي، حيث يبدأ الفصل الدراسي الأول بعد منتصف سبتمبر، بينما يبدأ الفصل الدراسي الثاني من فبراير. هذا التوزيع يتيح للطلاب فرصة للتعرف على مدى فهمهم للمواد الدراسية مبكرًا في الفصل الدراسي.

الاختبار الشهري الثاني: يتعلق الاختبار الشهري الثاني بقياس استيعاب الطلاب للمنهج الدراسي الذي تم تدريسه خلال الشهر الثاني من الفصل الدراسي. يُخصص 15% من الدرجة الكلية لكل مادة دراسية لهذا الاختبار، الذي يُجرى في منتصف أكتوبر للفصل الدراسي الأول، وفي مارس للفصل الدراسي الثاني. يهدف هذا الاختبار إلى تقييم مدى تقدم الطلاب في فهم المنهج الدراسي واستعدادهم للاختبارات النهائية للفصل الدراسي.



اختبارات “أرشيفية”

اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول والثاني

تُخصص 30% من الدرجة الكلية لكل مادة دراسية لاختبارات نهاية الفصل الدراسي، والتي تهدف إلى تقييم مدى استيعاب الطلاب لجميع محتويات الفصل الدراسي. هذه الاختبارات تشمل تقييمًا شاملًا للمواد الدراسية التي تمت دراستها خلال الفصل، مما يعكس الأداء الأكاديمي للطلاب بشكل كامل.

يبدأ الفصل الدراسي الأول بعد منتصف سبتمبر، بينما يبدأ الفصل الدراسي الثاني من فبراير، مما يتيح للطلاب فترة كافية للتحضير لهذه الاختبارات الهامة.

توزيع الدرجات على مدار السنة

يُخصص 40% من الدرجة الكلية لكل مادة دراسية للأعمال السنوية، التي تتوزع على عدة جوانب تشمل:

• السلوك والمواظبة: يُخصص لهذا الجانب 10% من الدرجة الكلية، حيث يتم تقييم مدى التزام الطلاب بالسلوك الجيد وحضورهم المنتظم.

• كشكول الحصة والواجب: يُخصص 15% من الدرجة الكلية لهذا الجانب، ويشمل تقييم جودة الأعمال الكتابية والواجبات التي يقوم بها الطلاب.

• التقييم الأسبوعي: يُخصص 15% من الدرجة الكلية لتقييم الأداء الأسبوعي للطلاب، والذي يعكس مدى استيعابهم للمواد الدراسية على مدار الأسبوع.

يمكن حساب مجموع درجات الطالب في المادة من خلال ضرب متوسط درجة الطالب في النهاية العظمى للمادة، مما يوفر طريقة دقيقة لتحديد الأداء الأكاديمي.

مواد الصف الثاني الثانوي في النظام الجديد 2024-2025

شعبة علمي (مجموع 380 درجة):

• اللغة العربية: 80 درجة

• اللغة الأجنبية الأولى: 60 درجة

• الرياضيات: 60 درجة

• الأحياء: 60 درجة

• الكيمياء: 60 درجة

• الفيزياء: 60 درجة

شعبة أدبي (مجموع 380 درجة):

• اللغة العربية: 80 درجة

• اللغة الأجنبية الأولى: 60 درجة

• التاريخ: 60 درجة

• الجغرافيا: 60 درجة

• علم النفس: 60 درجة

• الرياضيات: 60 درجة

يعكس هذا التوزيع الجديد لدرجات تقييم الصف الثاني الثانوي التزام وزارة التربية والتعليم بتحسين نظام التقييم وتقديم تقييم شامل وموضوعي للطلاب، بما يتماشى مع الأهداف التعليمية الحديثة والتطورات الأكاديمية.

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