نشرة الموجز التعليمية .. مفاجأة بشأن قرارات وزير التعليم بخصوص الثانوية العامة.. والنقابة تكشف عن مصير زيادة الـ 50 جنيه

تستعرض " الموجز" في نشرتها التعليمية مجموعة متنوعة من الأخبار المثيرة الخاصة بالتعليم، والتي تضمنت مفاجأة كبيرة بشأن قرارات وزير التربية والتعليم الأخيرة بخصوص الثانوية العامة والنقابة تكشف عن مصير زيادة الـ 50 جنيه

تعليم النواب تكشف عن مفاجأة كبيرة بشأن قرارات وزير التربية والتعليم الأخيرة بخصوص الثانوية العامة

قرارات وزير التربية والتعليم .. أكدت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم في مجلس النواب، إن القرارات التي أصدرها وزير التربية والتعليم خلال الفترة الأخيرة تعد مقبولة ولفتت إلي أن قرارات وزير التربية والتعليم لا تحتاج للعرض علي مجلس النواب لإصدار تشريع لتعديل الثانوية العامة.



قرارات وزير التربية والتعليم

وأضافت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم في مجلس النواب، في تصريح خاص لـ “الموجز” إن وزير التربية والتعليم لا يحتاج للحصول علي موافقة البرلمان علي قراراته الأخيرة الخاصة بغيير المواد والمناهج فهي من اختصاص الوزارة وأن تعديل نظام الثانوية العامة هو ما يحتاج لموافقة مجلس النواب.

واستطردت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم في مجلس النواب، أن النشرة الخاصة بقرارات وزير التربية والتعليم بشأن مواد الثانوية العامة بالفعل وصلت إلي المدارس وسوف تطبق بداية من العام الدراسي الجديد



وزير التربية والتعليم

وعن زيادة قيمة الحصة الإضافية للمعلمين إلي 50 جنيها قالت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم في مجلس النواب، إن قرار وزير التربية والتعليم في هذا الشأن هو قرار صائب مشيرة إلي أن مقابل الحصة ارتفع من 30 جنيها إلي 50 جنيها وهو يتماشي مع الوضع الاقتصادي لمصر اليوم معربه عن أملها في الوصل إلي زيادات جديدة

جيهان البيومي

وتعليقا علي ما أثير علي نظام المسارات الذي أعلنه رضا حجازي وزير التربية والتعليم السابق إن المعلومات عن النظام الجديد قليلة ولكن بعض المعلومات تقول إن النظام كان سيكون علي غرار النظام الامريكي حيث من حق الطالب أن يختار المواد التي يدرسها وعدد مرات الامتحان واختيار الكلية التي يرغب في الانضمام إليها

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نقابة المعلمين تكشف عن موقف معلمي مواد الثانوية العامة المستبعدة من المجموع .. ومصير زيادة الـ 50 جنيه





نفي إبراهيم شاهين وكيل أول نقابة المعلمين أن النقابة لم تصلها اي شكاوي من معلمي المواد التي تم اسبعادها من المجموع في الثانوية العامة مشددا علي أن ما يثار بشأن رفض المعلمين لقرارات وزير التربية والتعليم غير صحيح علي الإطلاق.





وكيل أول نقابة المعلمين : 99% من المعلمين استفادوا من قرارات وزير التربية والتعليم



وأضاف وكيل أول نقابة المعلمين في تصريح خاص لـ “الموجز” أن 99% من المعلمين استفادوا من قرارات وزير التربية والتعليم وليس كما يردد البعض من وجود شكاوي من قرارات الوزير.

وشدد وكيل أول نقابة المعلمين أن معظم من يعطي الدروس الخصوصي ليسوا من المعلمين بل من خريجي كليات أخري مثل كليات الهندسة والصيدلة وأن السناتر لا يملكها المعلمين.

وزير التربية والتعليم



وأوضح وكيل أول نقابة المعلمين أن القرارات التي أصدرها وزير التربية والتعليم تلقي تاييد النقابة والمعلمين وأولياء الأمور لافتا إلي أن قرارات وزير التربية والتعليم بشأن الثانوية العامة وحل مشكلة كثافات الفصول قرارات جريئة وخارج الصندوق مشيدا بتوجه وزارة التربية والتعليم بتطبيق فكرة الفصل المتحرك

واستطرد وكيل أول نقابة المعلمين "أصدرنا بيان باسم النقابة نؤيد فيه قرارات وزير التربية والتعليم الأخيرة بشأن تخفيف المناهج موضحا أن الزيادة الأخيرة لقيمة الحصة إلي 50 جنيها بدلا من 20 جنيها تمثل 250% كنسبة مؤية للزيادات وهي نسبة كبيرة للغاية إلي جانب رؤية الوزارة في الاستعانة بمعلمي المعاشات



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