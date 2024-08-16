حقيقة عودة الامتحانات للصف الثالث الابتدائي 2025 وتوزيع الدرجات

حقيقة عودة الامتحانات للصف الثالث الابتدائي 2025 أصبحت من أكثر الأمور التي زادت عنها التساؤلات في الساعات الأخيرة، إذ تسببت القرارات الأخيرة التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم في حالة واسعة من الجدل بين أولياء الأمور.

ومع تصدرها قوائم الأكثر بحثًا، يستعرض الموجز في السطور القادمة المزيد من التفاصيل عن حقيقة عودة الامتحانات للصف الثالث الابتدائي 2025.

حقيقة عودة الامتحانات للصف الثالث الابتدائي 2025

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد كشفت عن مجموعة من الإجراءات التي تأتي في إطار تطوير مناهج التعليم في المراحل المختلفة، وهو ما تسبب في موجة من الجدل بين أولياء الأمور وكذلك المعلمين.

وفيما يخص حقيقة عودة الامتحانات للصف الثالث الابتدائي 2025، فقد أعلنت الوزارة عن عودة الامتحانات الابتدائي بداية من العام الدراسى الجديد 2024/2025، مؤكدة مشاركة معلمي المواد الأساسية في تدريس المناهج والمقررات الدراسية، كما يقوم بتدريس الفترات الدراسية المخصصة لمنهج القيم واحترام الآخر معلمو اللغة العربية والتربية الدينية.

امتحانات الصف الثالث الابتدائي 2025

وفي السياق، أوضحت وزارة التربية والتعليم أن النظام الجديد يعتمد على نظام التقييم من خلال قياس مخرجات المواد الدراسية المطورة.

ويتم تقييم ما يدرسه التلميذ في الصفوف الثالث- الرابع- الخامس- السادس، بمرحلة التعليم الابتدائي على النحو المبين التالي:

امتحان نهاية الفصل 60 درجة.

المهام الأدائية 10 درجات.

كراسة الواجب 5 درجات.

كراسة الأنشطة 5 درجات.

التقييم الأسبوعى 5 درجات.

التقييم الشهرى 10 درجات.

المواظبة والسلوك 5 درجات.

نظام التقييم في امتحانات الصف الثالث الابتدائي 2025

ووفقًا للنظام الجديد، تنقسم التقييمات- في الفصل الدراسي الواحد- إلى ثلاثة، على النحو التالي:

تقييم شهري أول: يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها من بداية العام الدراسي، وحتى نهاية شهر أكتوبر، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة، في تلك الفترة الزمنية فقط، بواقع 5 درجات تقييم شهري ثان يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها، من نهاية شهر أكتوبر، وحتى نهاية شهر نوفمبر، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة، في تلك الفترة الزمنية فقط بواقع 5 درجات.

تقييم شهري ثان: يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها من نهاية شهر أكتوبر وحتى نهاية نوفمبر، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في تلك الفترة الزمنية فقط بواقع 5 درجات

الامتحان النهائي: يُعقد في نهاية كل فصل دراسي، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة، في الفصل الدراسي كاملًا، ويحصل التلميذ في نهاية الفصل الدراسي على مجموع الدرجات الثلاث بالإضافة إلى درجات المهام الأدائية- كراسة الواجب كراسة النشاط التقييم الأسبوعي المواظبة والسلوك).

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