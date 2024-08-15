رسميا .. ننشر قرار إلغاء ودمج بعض المواد الدراسية في الثانوية العامة .. أعرف هاتدرس أيه

إلغاء ودمج بعض المواد الدراسية في الثانوية العامة .. أصدرت وزارة التربية والتعليم في مصر قرارًا وزاريًا جديدًا ينظم الدراسة في المرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي المقبل 2024/2025.

وتنشر الموجز نص إلغاء ودمج بعض المواد الدراسية في الثانوية العامة

يتضمن القرار مجموعة من التغييرات تشمل إلغاء ودمج بعض المواد الدراسية في الثانوية العامة وتحديد عدد أيام الدراسة.

إلغاء ودمج بعض المواد الدراسية في الثانوية العامة

المادة الأولى:

يُطبق نظام الدراسة والتقييم الجديد على طلاب الصفوف "الأول، الثاني، والثالث" من المرحلة الثانوية اعتبارًا من العام الدراسي 2024/2025 وفقًا للجدول المحدد لكل صف دراسي.

المادة الثانية:

بالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوي، تشمل المواد الدراسية ما يلي:

المواد الأساسية: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، التاريخ، الرياضيات، العلوم المتكاملة، الفلسفة والمنطق.

المواد غير المضافة للمجموع: التربية الدينية، اللغة الأجنبية الثانية (تُعتبر مواد نجاح ورسوب).

المادة الثالثة:

لطلاب الصف الثاني الثانوي:

إلغاء ودمج بعض المواد الدراسية في الثانوية العامة الشعبة العلمية:

المواد الأساسية: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، الرياضيات، الأحياء، الكيمياء، الفيزياء.



سيتم إضافة مادة التاريخ بدلًا من الأحياء في السنوات المقبلة.

إلغاء ودمج بعض المواد الدراسية في الثانوية العامة الشعبة الأدبية :

المواد الأساسية: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، التاريخ، الجغرافيا، علم النفس، الرياضيات.

المواد التي تُعتبر مواد نجاح ورسوب ولا تُضاف إلى المجموع الكلي تشمل: التربية الدينية، اللغة الأجنبية الثانية، التربية الرياضية، والتربية الوطنية.

المادة الرابعة:

بالنسبة لطلاب الصف الثالث الثانوي:

إلغاء ودمج بعض المواد الدراسية في الثانوية العامة الشعبة العلمي علوم:

المواد الدراسية: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، الأحياء، الكيمياء، الفيزياء (خمسة مواد بدلًا من سبعة).

الشعبة العلمي رياضيات:

المواد الدراسية: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، الرياضيات، الكيمياء، الفيزياء (خمسة مواد بدلًا من سبعة).

الشعبة الأدبية:

المواد الدراسية: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، التاريخ، الجغرافيا، الإحصاء (خمسة مواد بدلًا من سبعة).

بالإضافة إلى ذلك، أصبحت مادتي علم النفس واللغة الأجنبية الثانية مواد نجاح ورسوب غير مضافة للمجموع في الشعبة الأدبية. وفي شعبة العلمي علوم، أصبحت مادتي اللغة الأجنبية الثانية والجيولوجيا وعلوم البيئة مواد نجاح ورسوب غير مضافة للمجموع. في شعبة العلمي رياضيات، أصبحت اللغة الأجنبية الثانية خارج المجموع، وسيُعاد تصميم مادة الرياضيات لتصبح مادة واحدة.

قرار إلغاء ودمج بعض المواد الدراسية في الثانوية العامة

قرار إلغاء ودمج بعض المواد الدراسية في الثانوية العامة

قرار إلغاء ودمج بعض المواد الدراسية في الثانوية العامة

قرار إلغاء ودمج بعض المواد الدراسية في الثانوية العامة

قرار إلغاء ودمج بعض المواد الدراسية في الثانوية العامة

قرار إلغاء ودمج بعض المواد الدراسية في الثانوية العامة

قرار إلغاء ودمج بعض المواد الدراسية في الثانوية العامة

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