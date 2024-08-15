لطلاب الثانوية العامة.. كم مصاريف جامعة العلمين 2025؟ تفاصيل

في ظل البحث المستمر عن أفضل الفرص التعليمية، تتصدر مصاريف جامعة العلمين 2025 محركات بحث جوجل تعد جامعة العلمين واحدة من أبرز الجامعات الحديثة التي تتصدر قائمة الخيارات الدراسية في مصر، بفضل سمعتها الأكاديمية وجودة برامجها التعليمية.

مصاريف جامعة العلمين 2025

ويستعرض “الموجز” التفاصيل الكامل عن مصاريف جامعة العلمين 2025 حيث تسعى الجامعة إلى تقديم تجربة تعليمية متكاملة تجمع بين الابتكار الأكاديمي والمرافق الحديثة، مما يجعلها وجهة مفضلة للطلاب الطموحين.

كم مصاريف جامعة العلمين 2025

يبحث الكثيرون حالياً عن تفاصيل مصاريف جامعة العلمين 2025 للعام الدراسي الجديد، حيث تعد معرفة التكاليف من أهم العوامل في اتخاذ القرار بشأن الالتحاق بالجامعة، هذا التقرير يستعرض مصاريف كليات جامعة العلمين، مما يساعد الطلاب وأولياء الأمور في التخطيط المالي واتخاذ القرارات المناسبة ووهي كالتالي:

مصاريف جامعة العلمين 2025

مصاريف جامعة العلمين 2025 كلية طب الأسنان: 59,000 جنيه.

مصاريف جامعة العلمين 2025 كلية الصيدلة: 52,000 جنيه.

مصاريف جامعة العلمين 2025 كلية علاج طبيعي: 47,000 جنيه.

مصاريف جامعة العلمين 2025 كلية الهندسة: 38,000 جنيه.

مصاريف جامعة العلمين 2025 كلية علوم وهندسة الحاسبات: 38,000 جنيه.

مصاريف جامعة العلمين 2025 كلية علوم الصحة العامة: 31,000 جنيه.

مصاريف جامعة العلمين 2025 كلية فنون وتصميم: 28,500 جنيه.

مصاريف جامعة العلمين 2025 كلية علوم أساسية متقدمة: 28,500 جنيه.

مصاريف جامعة العلمين 2025كلية إدارة الأعمال: 27,000 جنيه.

مصاريف جامعة العلمين 2025

تنسيق جامعة العلمين 2025

كلية الطب البشري: 76% للثانوية العامة، و83% للشهادات العربية والأجنبية.

كلية طب الأسنان: 75% للثانوية العامة، و77% للشهادات العربية والأجنبية.

كلية علاج طبيعي: 74% للثانوية العامة، و73% للشهادات العربية والأجنبية.

كلية الصيدلة: 70% للثانوية العامة، و68% للشهادات العربية والأجنبية.

كلية الهندسة: 66% للثانوية العامة، و65% للشهادات العربية والأجنبية.

كلية علوم الحاسب: 60% للثانوية العامة، و60% للشهادات العربية والأجنبية.

كلية التمريض: 53% للثانوية العامة، و58% للشهادات العربية والأجنبية.

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية: 53% للثانوية العامة، و58% للشهادات العربية والأجنبية.

كلية الفنون التطبيقية: 53% للثانوية العامة، و58% للشهادات العربية والأجنبية.

كلية العلوم الأساسية: 53% للثانوية العامة، و58% للشهادات العربية والأجنبية.

كلية الإعلام: 53% للثانوية العامة، و58% للشهادات العربية والأجنبية.

كلية الحقوق والقانون: 53% للثانوية العامة، و58% للشهادات العربية والأجنبية.

كلية إدارة الأعمال: 53% للثانوية العامة، و58% للشهادات العربية والأجنبية.

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