تعرف على مصاريف جامعة العلمين للعام الدراسي الجديد 2024| تفاصيل

تُعَدُّ جامعة العلمين واحدة من الجامعات الرائدة في مصر، حيث توفر تعليماً عالي الجودة في مختلف التخصصات، كما يتيح تنوع البرامج الأكاديمية والمرافق الحديثة للطلاب الحصول على تعليم متميز يساهم في تأهيلهم لسوق العمل المحلي والدولي، وتسعى الجامعة إلى تقديم بيئة تعليمية محفزة تشجع على الابتكار والبحث العلمي، وننشر لكم من خلال موقع "الموجز" كافة التفاصيل.

مستقبل الطلاب في جامعة العلمين

يتعين على الطلاب الراغبين في الالتحاق بجامعة العلمين تجهيز مجموعة من الأوراق والمستندات الضرورية، ومنها شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وصور شخصية، وبطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلى دفع الرسوم الدراسية المقررة لكل كلية، كما يتعين عليهم متابعة الموقع الرسمي للجامعة للحصول على أحدث المعلومات والتحديثات المتعلقة بعملية التقديم والقبول.



الإجراءات اللازمة للتقديم بجامعة العلمين 2024

-كلية علوم التمريض: 31,000 جنيه

-كلية السياحة والضيافة: 40,000 جنيه

-كلية الإنتاج الإعلامي: 50,000 جنيه

-كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية: 43,000 جنيه

-كلية اللغات التطبيقية: 43,000 جنيه

كلية الغذاء والصناعات الغذائية: 43,000 جنيه

-كلية الزراعات الصحراوية: 43,000 جنيه

-كلية الدراسات القانونية: 45,000 جنيه

-كلية العلوم الإدارية: 46,000 جنيه

-كلية العلوم الأساسية المتقدمة: 48,000 جنيه

-كلية الفنون: 49,000 جنيه

-كلية علوم وهندسة المنسوجات: 58,000 جنيه

-كلية العلاج الطبيعي: 63,000 جنيه

-كلية العمارة: 69,000 جنيه

-كلية حاسبات أو علوم وهندسة الحاسبات: 69,000 جنيه

-كلية العلوم الهندسية: 69,000 جنيه

-كلية العلوم الصيدلية: 85,000 جنيه

-كلية طب الأسنان: 97,000 جنيه

-كلية الطب: 105,000 جنيه



تقدم جامعة العلمين مجموعة متنوعة من البرامج الأكاديمية التي تلبي احتياجات وتطلعات الطلاب في مختلف المجالات. وفيما يلي تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الدراسي 2024-2025:



مصروفات الكليات في جامعة العلمين 2024

تستمر الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية في مصر في عمليات تنسيق القبول بمختلف الكليات، وفقاً للضوابط والقواعد التي حددها المجلس الأعلى للجامعات. في هذا السياق، يبحث العديد من الطلاب عن مصروفات جامعة العلمين للعام الدراسي 2024-2025، وخاصةً الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من شهادات دولية ومحلية. تختلف مصروفات جامعة العلمين بناءً على الكلية والتخصص، مما يمكن الطلاب وأولياء الأمور من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مستقبلهم الأكاديمي.

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