تعرف علي مؤشرات تنسيق دبلوم صناعي 2024 بالنسبة المئوية

مؤشرات تنسيق دبلوم صناعي 2024 .. يننظر الطلاب الدبلومات الفنية مؤشرات تنسيق دبلوم صناعي 2024 بالنسبة المئوية إلى جانب الكليات والمعاهد المتاحة للطلاب، وذلك بعد صدور إعلان وزارة التعليم العالي الذي تضمن تحديد موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2024، الذي يبدأ بعد أول أسبوع من شهر ديسمبر. باقي التفاصيل يكشفها الموجز في التقرير التالي

تنسيق دبلوم صناعي 2024





مؤشرات تنسيق دبلوم صناعي 2024



وتنشر «الموجز» مؤشرات تنسيق دبلوم صناعي 2024 بالنسبة المئوية إلى جانب الكليات والمعاهد المتاحة للطلاب الحاصلين علي دبلوم صناعي 2024 ، وفقًا لتنسيق العام الماضي.

مؤشرات تنسيق دبلوم صناعي 2024 لنظام 5 سنوات:





كليات الهندسة الأعلى تنسيقًا:





كلية هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 99.17%



كلية هندسة كفر الشيخ 99.17%





كلية هندسة الإسكندرية 98.78%



كلية هندسة المنوفية بشبين الكوم 98.67%



كلية هندسة القاهرة 98.61%



كلية هندسة المنصورة 98.61%





معاهد الهندسة:



المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو 97.44%

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 97.20%

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى 96.83%

كليات التربية النوعية:

تربية نوعية عين شمس 95.72%

تربية نوعية المنصورة 95.28%

تربية نوعية بنها 94.72%

مؤشرات تنسيق دبلوم صناعي 2024 لنظام 3 سنوات:



كليات الهندسة الأعلى تنسيقًا:





كلية هندسة السويس 98.40%



كلية هندسة دمنهور 97.45%



كلية هندسة كفر الشيخ 96.70%



كلية هندسة القاهرة 96.70%



كلية هندسة بنها شبرا 96.60%







معاهد الهندسة:



المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 94.94%

المعهد العالي للهندسة 6 أكتوبر 94.17%



كليات الفنون الجميلة:

كلية فنون جميلة (عمارة) حلوان 93.78%



كلية فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية 90.67%







الأوراق المطلوبة للتقديم في تنسيق دبلوم صناعي 2024 :



صورة بطاقة الرقم القومي للطالب.



صورة بطاقة الرقم القومي للطالب. 6 صور شخصية.



شهادة الدبلوم الفني.



صورة شهادة الميلاد.





الكليات المتاحة لخريجي الدبلومات الفنية:





كلية الهندسة



كليةالفنون الجميلة والتطبيقية



كلية التمريض



كلية الاقتصاد المنزلي



كلية السياحة والفنادق

كلية التربية

كلية الآثار



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