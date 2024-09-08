لينك تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2024 من خلال موقع التنسيق الالكتروني

بدأ موقع التنسيق الإلكتروني في استقبال طلبات لينك تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2024، للالتحاق بالكليات والمعاهد المتاحة للدبلومات الفنية نظام 3 و5 سنوات، ودبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام - السنتان بعد الثانوية - عام 2024. التفاصيل يستعرضها الموجز في التقرير التالي

تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2024

وبدأ تسجيل رغبات الدبلومات الفنية، من يوم الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر 2024 ويستمر على مدار عشر أيام، حيث ينتهي التسجيل يوم الخميس الموافق 12 سبتمبر 2024، عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

تسجيل رغبات الدبلومات الفنية

خطوات تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2024

يتم تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2024 عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

ويحدد نوع المؤهل (صناعي / تجاري / زراعي.... (ثلاث سنوات أو خمس سنوات ).

‌يدخل الطالب برقم جلوسه في الشهادة الحاصل عليها ويكتب الرقم السري الخاص به المدرج باستمارة النجاح كما يلي: (س / 000000 )

‌يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المُقيد في شهادة النجاح وعليه تأكيد البيان بالضغط على مفتاح (نعم).

‌يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذا الرقم ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينه.

أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني

معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.

الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.

هذه الخدمة تتيح لك إمكانية تعديل الرغبات في اى وقت تشاء حتى موعد إغلاق الموقع بعد مراجعة القواعد الموضحة بدليل القبول.

سيكون متاح لك قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشهادات المختلفة وعليك اختيار رغباتك.

ناقش مع أسرتك ترتيب رغباتك بعناية حتى تكون الاختيارات التي ستبديها مماثلة تماما لرغباتك ومجموعك.

بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات (وهذا متاح لك) اعلم بأن الحاسب سيحفظ أخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقًا لأخر تعديل قمت به.

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