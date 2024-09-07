بالدرجات المئوية.. تفاصيل الكليات التي تقبل من دبلوم تجارة 2024

يترقب كثير من الطلاب وأولياء الأمور الكليات التي تقبل من دبلوم تجارة 2024 حتى يمكن تسجيل رغباتهم فيها عبر موقع التنسيق الإلكتروني والالتحاق بها وفقًا لتنسيق الدبلومات الفنية 2024 التي حددته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل المتعلقة عن الكليات التي تقبل من دبلوم تجارة 2024 حيث يمكن للطلاب الالتحاق بمجموعة متنوعة من الكليات والمعاهد وفقًا لنسبة نجاحهم وفقًا لما حددته وزارة التعليم العالي، ويأتي ذلك قبل إغلاق باب تسجيل رغبات الشهادات الفنية والذي يستمر حتى الخميس المقبل الموفق 112 سبتمبر الجاري.

الكليات التي تقبل من دبلوم تجارة 2024

تفاصيل الكليات التي تقبل من دبلوم تجارة 2024

تشمل الكليات التي تقبل من دبلوم تجارة 2024 مثل التجارة، الفنون الجميلة، الفنون التطبيقية، التربية، الحقوق، الزراعة، السياحة والفنادق، بالإضافة إلى المعاهد الفنية الصحية ومعاهد المحاسبة والحاسبات.

معهد فني صحي الزقازيق: 97.84%

معهد فني صحي طنطا: 97.58%

معهد فني صحي الوادي الجديد: 97.58%

معهد فني صحي بنها: 97.41%

معهد فني صحي بني سويف: 97.06%

معهد فني صحي الإسماعيلية: 97.41%

معهد فني صحي إمبابة: 97.24%

معهد فني صحي الإسكندرية: 97.24%

معهد فني صحي أسوان: 96.89%

معهد فني صحي جنوب الوادي: 97.24%

كلية التربية طنطا: 95.86%

كلية التربية حلوان: 95.52%

كلية التربية كفر الشيخ: 95.51%



تنسيق الدبلومات الفنية 2024 نظام 3 سنوات تجاري

يشمل تنسيق الدبلومات الفنية 2024 نظام 3 سنوات تجاري كلية التجارة الزقازيق وتأخذ من 95.34%، أما تجارة انتساب موجه كفر الشيخ تصل إلى 95.34%، وتجارة السويس تصل إالة 94.7% ومؤشرات باقي الكليات كالتالي.



الكليات التي تقبل من دبلوم تجارة 2024

تجارة دمياط 95.86%

تجارة المنصورة 95.68%

تجارة بور سعيد 96%

تنسيق الدبلومات الفنية 2024 نظام 5 سنوات تجاري

يشمل تنسيق الدبلومات الفنية 2024 نظام 3 سنوات تجاري كلية تجارة القاهرة تصل إلى 90.60%، كلية تجارة المنوفية بشبين الكوم تصل إلى 89.11%، بينما تصل كلية تجارة العريش إلى 89.00%

وتجارة مدينة السادات تصل إلى 89.00%.

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