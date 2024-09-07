قبل دخول المدارس.. تعرف على مصاريف المدارس الرسمية للغات 2024

يتساءل أولياء الأمور عن مصاريف المدارس الرسمية للغات 2024 والتي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وإذا كانت هناك رسوم إضافية على هذه المصروفات وفقًا للنظام المعمول به في المدارس.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن مصاريف المدارس الرسمية للغات 2024 والتي أرسلت وزارة التربية والتعليم بها توجيهًا إلى المديريات التعليمية في جميع محافظات مصر، بالإضافة إلى معرفة اعتمادها في نص القانون التابع للوزارة.

مصاريف المدارس الرسمية للغات 2024

تفاصيل مصاريف المدارس الرسمية للغات 2024

حددت وزارة التربية والتعليم مصاريف المدارس الرسمية للغات 2024 والذي ينص في القانون رقم 19 من القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014، والتي تنص على تحصيل الرسوم والاشتراكات مقابل الخدمات الإضافية من تلاميذ المدارس الرسمية للغات، وفقًا للنظام المعمول به في المدارس ذات المناهج العربية المناظرة.

وأضافت وزارة التربية والتعليم أن مصاريف المدارس الرسمية للغات 2024 تشمل تحصيل رسوم إضافية مقابل خدمات أخرى تقدم لتلاميذ المدارس الرسمية لغات، مشيرًا إلى أن رسوم خدمات اللغات ستزداد بنسبة 7% سنويًا لجميع الطلاب الجدد في المستوى الأول من رياض الأطفال “KG1”.

مصروفات المدارس الرسمية المتميزة للغات

رياض الأطفال المستوى الأول KG1): 983.58 جنيه

رياض الأطفال المستوى الثاني 500 جنيه

من الصف الأول حتى السادس الابتدائي= 550 جنيه

من الصف الأول حتى الثالث الإعدادي 600 جنيه

المرحلة الثانوية733.91 جنيه

مصاريف المدارس الرسمية للغات 2024

حالات الإعفاء من مصاريف المدارس الرسمية للغات 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تفاصيل مصاريف المدارس الرسمية للغات 2024 وحالات الإعفاء من رسوم الخدمات الإضافية، والتي تشمل حالات أبناء شهداء 25 يناير، الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، الطلاب اليتامى، وأبناء المرأة المعيلة والمطلقة، إضافة إلى أبناء ذوي الاحتياجات الخاصة ومصابي الثورة.

كما يُعفى طلاب مدارس حلايب وشلاتين وشمال سيناء وبعض الفئات الخاصة، بالإضافة إلى أن الوزارة قررت تخفيض 50% من الرسوم لأبناء العاملين بالتربية والتعليم في الخدمة أو المعاش باستثناء الرسوم القانونية وصندوق التأمين.

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