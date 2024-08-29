مصروفات المدارس الرسمية المتميزة للغات للعام الدراسي 2024-2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن المصروفات الدراسية للمدارس الرسمية المتميزة للغات للعام الدراسي المقبل 2024-2025، الذي من المقرر أن يبدأ في 21 سبتمبر 2024.

وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية مصروفات المدارس الرسمية للعام الدراسي الجديد 2024.

تفاصيل مصروفات المدارس الرسمية المتميزة للغات 2024-2025:

رياض الأطفال: تبلغ المصروفات 1400 جنيه، موزعة كالتالي: 1200 جنيه لخدمات اللغات، 100 جنيه للنشاط العام، و100 جنيه للتطوير التكنولوجي.

تبلغ المصروفات 1400 جنيه، موزعة كالتالي: 1200 جنيه لخدمات اللغات، 100 جنيه للنشاط العام، و100 جنيه للتطوير التكنولوجي. المرحلة الابتدائية: تصل المصروفات إلى 1700 جنيه، موزعة كالتالي: 1500 جنيه لخدمات اللغات، 100 جنيه للنشاط العام، و100 جنيه للتطوير التكنولوجي.

تصل المصروفات إلى 1700 جنيه، موزعة كالتالي: 1500 جنيه لخدمات اللغات، 100 جنيه للنشاط العام، و100 جنيه للتطوير التكنولوجي. المرحلة الإعدادية: تبلغ المصروفات 2000 جنيه، موزعة كالتالي: 1800 جنيه لخدمات اللغات، 100 جنيه للنشاط العام، و100 جنيه للتطوير التكنولوجي.

تبلغ المصروفات 2000 جنيه، موزعة كالتالي: 1800 جنيه لخدمات اللغات، 100 جنيه للنشاط العام، و100 جنيه للتطوير التكنولوجي. المرحلة الثانوية: تصل المصروفات إلى 2300 جنيه، موزعة كالتالي: 2100 جنيه لخدمات اللغات، 100 جنيه للنشاط العام، و100 جنيه للتطوير التكنولوجي.

وأوضحت الوزارة أن رسوم خدمات اللغات ستزيد بنسبة 5% سنويًا. ويُطبق هذا القرار على جميع تلاميذ المدارس المتميزة للغات، باستثناء المدارس التي قررت رسومها مسبقًا وفقًا للقرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014، حيث تزداد رسوم الخدمات بنسبة 5% سنويًا.

قيمة خدمات اللغات للعام الدراسي 2024-2025:

رياض الأطفال المستوى الأول (KG1): 1954.67 جنيه.

1954.67 جنيه. رياض الأطفال المستوى الثاني (KG2): 1954.67 جنيه.

1954.67 جنيه. من الصف الأول إلى السادس الابتدائي: 2443.34 جنيه.

2443.34 جنيه. من الصف الأول إلى الثالث الإعدادي: 2932 جنيه.

بالنسبة للمرحلة الثانوية، سيتم تطبيق القرار الخاص بكل مدرسة على حدة والذي صدر قبل القرار الوزاري لعام 2014، والذي ينص على زيادة رسوم خدمات اللغات بنسبة 5% سنويًا على بند الخدمات.

تؤكد الوزارة على أهمية هذه التعديلات لضمان تحسين جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية متطورة تتماشى مع احتياجات الطلاب ومتطلبات العصر.

وفي سياق اخر ، أوضح محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن قرار إعادة هيكلة المرحلة الثانوية يهدف إلى التركيز على تدريس المناهج الأساسية بشكل جيد، واستفادة الطلاب فى الوقت المحدد لدراستها، والوصول إلى المعايير الدولية، لإكسابهم المهارات المناسبة المطلوبة من خلال عدد المواد الدراسية المختلفة، وطرق التدريس الخاصة بكل مادة.

وأكد أن المدارس الثانوية الحكومية بالمحافظات مزودة ببنية تكنولوجية متطورة ومزودة بأحدث الأجهزة والسبورات الذكية فى الفصول، مشددًا على ضرورة استخدام هذه الاجهزة وتعليم الطلاب من خلالها.

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