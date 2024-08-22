وزير التربية والتعليم يعلن دمج المفاهيم البيئية الحديثة في الكتب الدراسية

دمج المفاهيم البيئية الحديثة في المناهج التعليمية .. قال وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، على أهمية دمج المفاهيم البيئية الحديثة في المناهج التعليمية، مثل تغير المناخ والتنوع البيولوجي والاستدامة البيئية، وتعليم هذه المفاهيم منذ الصغر.

كما شدد على ضرورة تعزيز المسؤولية المجتمعية بين الطلاب وإدماجهم في خدمة بيئتهم، وتنفيذ هذه المبادئ على أرض الواقع.

أبرز النقاط حول دمج المفاهيم البيئية الحديثة في المناهج التعليمية:



دمج دمج المفاهيم البيئية الحديثة في المناهج التعليمية:

تغير المناخ والتنوع البيولوجي: التركيز على تعليم الطلاب مفاهيم تغير المناخ والتنوع البيولوجي وأهمية الاستدامة البيئية منذ المراحل الدراسية المبكرة.



تعليم مبادئ الاستدامة: تعزيز الوعي حول الاستدامة البيئية وكيفية تأثير الأنشطة البشرية على البيئة.

التعاون مع وزارة البيئة:

مبادرة "إعادة تدوير المخلفات": تفعيل هذه المبادرة داخل المدارس لتشجيع الطلاب على المشاركة في عمليات إعادة التدوير وتقليل النفايات.



المبادرة الرئاسية (100 مليون شجرة): مواصلة جهود تشجير المدارس على مستوى الجمهورية كجزء من هذه المبادرة لدعم البيئة وتوفير مساحات خضراء.

تعزيز الوعي البيئي:

ندوات توعوية: عقد ندوات توعوية داخل المدارس لزيادة الوعي البيئي لدى الطلاب، وتغيير السلوكيات وتحفيزهم على الحفاظ على البيئة.

تنظيم معسكرات توعوية: تنظيم معسكرات لتنمية وعي الطلاب بأهمية الحفاظ على الأشجار وطرق الزراعة الجيدة، وتعليمهم كيفية الاستفادة من المياه وترشيد استهلاكها.

إجراءات التنفيذ:

تحديد المدارس المناسبة: تحديد المدارس في كل إدارة تعليمية بناءً على احتياجاتها من الأشجار، ومساحتها، وملاءمتها لعمليات الزراعة.



اختيار أنواع الأشجار المناسبة: استخدام أنواع من الأشجار قليلة التكلفة وذات درجة تحمل عالية لظروف المناخ وملوحة التربة ونقص المياه، والتي لا تحتاج إلى رعاية كبيرة.

التعاون بين الوزارتين:

اجتماع بين الوزيرين: استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لمناقشة تعزيز التعاون بين الوزارتين في مجال العمل البيئي.

تنسيق مع الجهات المعنية: التعاون مع وزارة التنمية المحلية والجهات المعنية لتنفيذ المبادرات البيئية داخل المدارس وتعزيز الوعي البيئي بين الطلاب.

الهدف العام:

تجذير ثقافة الحفاظ على البيئة: التأكيد على أهمية الحفاظ على البيئة وتوعية الطلاب بالممارسات البيئية الجيدة لتحقيق التنمية المستدامة، وتحفيزهم على المشاركة الفعالة في حماية البيئة.

تُعد هذه المبادرات خطوة هامة نحو تحسين وعي الطلاب البيئي، وتعزيز المشاركة الفعالة في حماية البيئة، مما يساهم في بناء جيل واعٍ وقادر على التعامل مع التحديات البيئية المستقبلية.

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