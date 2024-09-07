وزير التربية والتعليم يناقش استعدادات العام الدراسي الجديد مع 200 مدير مدرسة

ناقش وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف اليوم السبت استعدادات العام الدراسي الجديد مع 200 مدير مدرسة من مدارس مديرية التربية والتعليم بالدقهلية بحضور ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية.

وتطرق اجتماع وزير التربية والتعليم إلى المشكلات التي تواجه المدارس خلال استعدادات العام الدراسي الجديد ومن ناحية أخرى أشاد الوزير بدور المديرين و المعلمين في العملية التعليمية، مشددًا علي أهمية دورهم في تنفيذ القرارات الوزارية و استمع الي مشاكلهم التي يواجهونها علي أرض الواقع و اقتراحاتهم لحلها كما تناول حل مشكلة الكثافات بالفصول.

وزير التربية والتعليم

توجيهات وزير التربية والتعليم

و أشار وزير التربية والتعليم الي أهمية الانضباط المدرسي وتأثيره الكبير علي جدية سير اليوم الدراسي و تطوير العملية التعليمية، لافتًا إلى تنفيذ عملية سد العجز في المعلمين قبل بدء العام الدراسي عن طريق المعلمين بالحصة و إعادة هيكلة التعليم الثانوي.

وينشر “الموجز” تفاصيل لائحة الانضباط المدرسي والتي شدد عليها وزير التربية والتعليم بالإضافة إلى معرفة موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025 مع ضرورة معرفة الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد للمدارس الحكومية والخاصة.

لائحة الانضباط المدرسي

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن لائحة الانضباط المدرسي قبل بدء العام الدراسي الجديد 2025، والتي تهدف إلى تحسين سلوك الطلاب وضمان سير العملية التعليمية بانتظام، بالإضافة إلى الخريطة الزمنية التي تحدد مواعيد الامتحانات وإجازة نصف العام الدراسي.

تشمل لائحة الانضباط المدرسي الجديدة تعديلات مهمة في تجهيز المدارس، بما في ذلك إعداد قوائم الفصول والجداول الدراسية وتوزيع خطط التدريس قبل بدء العام والعمل على حل مشكلات الكثافة الطلابية ونقص المعلمين من خلال تفعيل مجموعات التقوية والاستعانة بالمعلمين المتقاعدين.

وزير التربية والتعليم

تشمل اللائحة أيضًا تشديد الالتزام بالزي المدرسي، مكافحة الدروس الخصوصية، وتأمين البيئة المدرسية بشكل كامل لضمان سلامة الطلاب، من بين أبرز التعديلات، تحفيز الطلاب على السلوك الإيجابي ومعالجة السلوكيات الخاطئة، بالإضافة إلى تنظيم رحلات لزيارة المشروعات القومية.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

أما بالنسبة للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024-2025، فمن المقرر أن تبدأ الدراسة في المدارس الحكومية يوم السبت 21 سبتمبر 2024، على أن يستمر الفصل الدراسي الأول حتى 23 يناير 2025.

و تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول في 11 يناير 2025، وإجازة نصف العام من 25 يناير حتى 6 فبراير 2025. يبدأ الفصل الدراسي الثاني في 8 فبراير وينتهي في 5 يونيو 2025.

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