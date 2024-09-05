واجبات أولياء الأمور الواردة في لائحة الانضباط المدرسي 2025

تنشر “الموجز” واجبات أولياء الأمور الواردة في لائحة الانضباط المدرسي للعام الدراسي الجديد 2024 - 2025 والتي تشمل عدة نقاط أساسية تهدف إلى دعم وتعزيز بيئة التعلم والانضباط في المدرسة. وفيما يلي تلخيص لهذه الواجبات:

وإليكم أبرز ما جاء في لائحة الانضباط المدرسي للعام الدراسي الجديد في هذا الصدد

وزارة التربية والتعليم

الالتزام بالقواعد والتعليمات التربوية

تضمنت لائحة الانضباط المدرسي للعام الدراسي الجديد ضرورة التزام أولياء الأمور بالقواعد والتعليمات التي تحددها المدرسة لضمان حفاظ سير العملية التعليمية.

الالتزام بالقواعد القانونية والانضباطية

اشتملت لائحة الانضباط المدرسي للعام الدراسي الجديد علي عدم التعرض بأي شكل من الأشكال لأعضاء هيئة التدريس أو المعاونين.

عدم التدخل في سير العملية التعليمية

شددت لائحة الانضباط المدرسي للعام الدراسي الجديد علي أنه يجب عدم التدخل المباشر أو غير المباشر في العملية التعليمية أو محاولة التأثير سلبًا عليها.

تشجيع المهارات الاجتماعية للطلاب

يتعين على أولياء الأمور وفقا لما جاء في لائحة الانضباط المدرسي للعام الدراسي الجديد تعليم وتدريب أبنائهم على المهارات الاجتماعية ومتابعتهم بشكل يومي في المنزل بما يتضمن الواجبات المدرسية والنظافة والسلوك.

التعاون مع المدرسة ودعمها

يتعين على أولياء الأمور كذلك وفقا لما ورد في لائحة الانضباط المدرسي للعام الدراسي الجديد قراءة النشرات والتعليمات الصادرة عن المدرسة والتعاون معها لدعم تحسن أداء أبنائهم وضمان حضورهم المنتظم للمدرسة.

التعاون في تنفيذ القرارات التأديبية

يجب على أولياء الأمور التعاون مع المدرسة لتنفيذ القرارات التأديبية التي تصدرها الإدارة المدرسية وفقا لما جاء في لائحة الانضباط المدرسي للعام الدراسي الجديد.

الحضور والاتصال بالمدرسة

أوضحت لائحة الانضباط المدرسي للعام الدراسي الجديد أنه يتعين على أولياء الأمور الحضور إلى المدرسة حسب الحاجة والاتفاق مع المدرسة على مواعيد بديلة لدعم عملية التعليم والانضباط.

تلك الواجبات الواردة في لائحة الانضباط المدرسي للعام الدراسي الجديد تأتي في إطار تعزيز التعاون بين المدرسة وأولياء الأمور لضمان بيئة تعليمية فعالة ومنظمة، وتحقيق أقصى استفادة للطلاب في مسيرتهم التعليمية.

اقرأ أيضًا

بعد التعديل الجديد.. ما هو منهج العلوم المتكاملة للصف الاول الثانوي 2024؟

«التعليم» تحدد لائحة الانضباط المدرسي 2024| تفاصيل