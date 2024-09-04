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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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أخبار التعليم

قرارات عاجلة من التعليم بشأن استعدادات العام الدراسي الجديد 2025

استعدادات العام
استعدادات العام الدراسي الجديد 2025

أرسلت وزارة التربية والتعليم خطابًا  للمديريات التعليمية بشأن استعدادات العام الدراسي الجديد 2025 وصيانة المدارس قبل بدء الدراسة، مشددة على ضرورة طباعة دليل الصيانة البسيطة المتاح على موقع الوزارة، والالتزام بتنفيذ تعليماته.

ويكشف “ الموجز” كافة قرارات وزارة التربية والتعليم بشأن استعدادات العام الدراسي الجديد 2025 والذي من المقرر أن يبدأ يوم 21 سبتمبر من الشهر الجاري حيث يتضمن دليل الصيانة التابع للوزارة أنظمة الصيانة المختلفة مثل الصيانة الوقائية والبسيطة المستمرة والعاجلة والشاملة.

 استعدادات العام الدراسي الجديد 2025

 استعدادات العام الدراسي الجديد 2025

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه من الضروري تطبيق استعدادات العام الدراسي الجديد 2025 والتي تشمل متابعة جاهزية وسائل الأمان والإطفاء في جميع المدارس، وصيانة خزانات المياه أو استبدالها، وصيانة خطوط مياه الحريق لضمان سلامة المدارس.

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تفاصيل استعدادات العام الدراسي الجديد 2025

  • تقليل الكثافات الطلابية
  • وسد عجز المعلمين
  • تنفيذ آليات لائحة الانضباط  المدرسي
  • تنفيذ مجموعات التقوية للطلاب.

 

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025 

وحدد وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025 حيث من المقرر أن يبدأ  في المدارس الرسمية والخاصة والعالمية يوم 21 سبتمبر 2024 وينتهي في 5 يونيو 2025، بواقع 35 أسبوعًا، أما المدارس الدولية تبدأ  يوم 8 سبتمبر 2024.

 استعدادات العام الدراسي الجديد 2025

موعد الفصل الدراسي الأول والثاني 

ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الأول من 21 سبتمبر 2024 ويستمر حتى 23 يناير 2025، مع امتحانات تبدأ يوم 11 يناير 2025، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني من 8 فبراير 2025 إلى 5 يونيو 2025، مع امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم 24 مايو 2025، وامتحانات الدبلومات الفنية تبدأ 31 مايو 2025، بينما امتحانات الثانوية العامة تبدأ 14 يونيو 2025.

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2025 

أما  موعد إجازة نصف العام الدراسي 2025  ستكون من 25 يناير 2025 إلى 6 فبراير 2025، وتطبق على جميع مراحل التعليم في المدارس الرسمية والخاصة.

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