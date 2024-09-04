نشرة الموجز التعليمية .. زيادة دخل المعلمين خلال العام الدراسي الجديد و أولياء الأمور: مجموعات التقوية تهدف لتحسين المستوى الدراسي للطلاب

تستعرض " الموجز" في نشرتها التعليمية مجموعة متنوعة من الأخبار المثيرة الخاصة بالتعليم، والتي تضمنت زيادة دخل المعلمين خلال العام الدراسي الجديد و مجموعات التقوية تهدف إلى تحسين المستوى الدراسي للطلاب

التربية والتعليم : زيادة دخل المعلمين خلال العام الدراسي الجديد .. أعرف هاتقبض كام

وزارة التربية والتعليم







زيادة دخل المعلمين .. قالت مصادر مطلعة في وزارة التربية والتعليم أن توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم بضرورة العمل علي زيادة زيادة دخل المعلمين خلال العام الدراسي الجديد .

زيادة دخل المعلمين

وأضافت المصادر في تصريح خاص لـ “الموجز” أن الزيادات الجديدة تستهدف أن يحصل المعلم علي دخل مناسب وذلك عن من خلال إقرار عدد من الأليات التي سوف يكون لها أثر ملموس علي زيادة دخل المعلمين.

وزارة التربية والتعليم

واستطرت المصادر أنه قد تم إقرار زيادة في قيمة الحصة للمعلمين المعينين في وزارة التربية والتعليم ومعلمي الحصة حيث تم رفع قيمة الحصة إلي 50 جنيه وهو ما يمثل زيادة حقيقة في زيادة دخل المعلمين .

وتابعت المصادر أن تم تنظيم مجموعات التقوية في المدارس حيث من المقرر أن لا تزيد ثمن الحصة عن 100 جنيه وسوف يحصل المعلم علي نسبة تقدر بـ 80 % من تلك القيمة وهو ما سينعكس علي زيادة كبيرة في دخل المعلم ويوفر آلية لمكافحة الدروس الخصوصية وحماية الأسرة المصرية من الاستغلال.

جدير بالذكر أنه في إطار تحسين أوضاع العاملين بقطاع التعليم، يشهد قطاع التعليم في مصر مجموعة من التعديلات والإجراءات التي تهدف إلى زيادة مرتبات المعلمين وتحسين ظروفهم المالية.

لمطالعة الخبر كاملا اضغط هنا

داليا الحزاوي : مجموعات التقوية تهدف إلى تحسين المستوى الدراسي للطلاب

مجموعات التقوية .. أعلنت مؤسِّسة ائتلاف أولياء أمور مصر، داليا الحزاوي، عن تفاصيل جديدة حول قرار وزارة التربية والتعليم بخصوص مجموعات التقوية في المدارس، التي تم إعادة تسميتها إلى "مجموعات التقوية والدعم التعليمي".

ويأتي هذا قرار إقامة مجموعات التقوية كجزء من جهود الوزارة لمحاربة مافياالدروس الخصوصية وتخفيف الأعباء المالية عن أولياء الأمور.

وأوضحت داليا الحزاوي في تصريح خاص لـ “الموجز” أن القرار يهدف إلى تحسين المستوى الدراسي للطلاب في المواد الدراسية المختلفة وكذلك جذب معلمين أكفاء ومتميزين لتحسين جودة التعليم.

التسعير والإدارة في مجموعات التقوية بالمدارس :

ولفتت داليا الحزاوي أن تحديد مقابل الحصة لمجلس إدارة المدرسة ومجلس الأمناء والآباء والمعلمين لضمان تناسبه مع الوضع الاقتصادي للأسر.

ونصحت داليا الحزاوي بأن يكون سعر الحصة تنافسيًا لجذب الطلاب وتفادي الدروس الخصوصية.

مواعيد وجداول المجموعات:



لمطالعة الخبر كاملا اضغط هنا

اقرأ أيضا:

خطة وزارة التعليم لتطوير منصة إدارة المدارس المصرية اليابانية



تعليم النواب تكشف عن مفاجأة كبيرة بشأن قرارات وزير التربية والتعليم الأخيرة بخصوص الثانوية العامة