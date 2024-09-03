داليا الحزاوي : مجموعات التقوية تهدف إلى تحسين المستوى الدراسي للطلاب

مجموعات التقوية .. أعلنت مؤسِّسة ائتلاف أولياء أمور مصر، داليا الحزاوي، عن تفاصيل جديدة حول قرار وزارة التربية والتعليم بخصوص مجموعات التقوية في المدارس، التي تم إعادة تسميتها إلى "مجموعات التقوية والدعم التعليمي".

ويأتي هذا قرار إقامة مجموعات التقوية كجزء من جهود الوزارة لمحاربة مافيا الدروس الخصوصية وتخفيف الأعباء المالية عن أولياء الأمور.

وأوضحت داليا الحزاوي في تصريح خاص لـ “الموجز” أن القرار يهدف إلى تحسين المستوى الدراسي للطلاب في المواد الدراسية المختلفة وكذلك جذب معلمين أكفاء ومتميزين لتحسين جودة التعليم.

التسعير والإدارة في مجموعات التقوية بالمدارس :

ولفتت داليا الحزاوي أن تحديد مقابل الحصة لمجلس إدارة المدرسة ومجلس الأمناء والآباء والمعلمين لضمان تناسبه مع الوضع الاقتصادي للأسر.

ونصحت داليا الحزاوي بأن يكون سعر الحصة تنافسيًا لجذب الطلاب وتفادي الدروس الخصوصية.

مواعيد وجداول المجموعات:

وطالبت داليا الحزاوي بإعداد جدول خاص بـ مجموعات التقوية يبدأ من أول يوم دراسي للعام الجديد 2024/2025. وأن تكون مجموعات التقوية في أوقات غير أوقات الدراسة الرسمية.

وزارة التربية والتعليم

وشددت داليا الحزاوي علي ضرورة أن تحدد إدارة المدرسة موعد بدء ونهاية كل مجموعات التقوية ، ويجب أن يكون هناك أسبوع واحد على الأقل بين الإعلان وبداية المجموعات.

المدة الزمنية:

وقالت داليا الحزاوي أنه يجب تخصيص ساعتين أسبوعيًا لكل مادة دراسية، حسب الخطة التعليمية.

عدد الطلاب في المجموعة:

وأضافت دالي الحزاي علي أنه يجب ألا يزيد عدد الطلاب في المجموعة الواحدة عن 25 طالبًا، مع استثناءات للحالات الخاصة.

تخفيض الاشتراك لبعض الفئات:

ولفتت داليا الحزاوي إلي ضرورة تخفيض الاشتراك في مجموعات التقوية بنسبة تصل إلى 50% لبعض الفئات مثل أبناء العاملين بالتربية والتعليم، أبناء الشهداء، الأيتام، والمصابين بعجز كلي.

وأن تكون قيمة الاشتراك لا تتجاوز 100 جنيه مصري للحصة، ويمكن إضافة حافز اشتراك إضافي للمجموعات المتميزة التي تحتوي على 10 طلاب أو أقل.

التقييم والمتابعة:

وأكدت ضرورة متابعة وزارة التربية والتعليم لسير عمل مجموعات التقوية وتخصيص رقم لتلقي الشكاوى.

إيجابيات القرار:

وأوضحت داليا الحزاوي أن الإعلان المبكر عن مجموعات التقوية يعالج مشكلة التأخير التي كانت تحدث في السنوات السابقة.

كما لفتت داليا الحزاوي أن تحديد الأسعار وفقًا للظروف الاجتماعية يساعد في جعلها بديلاً مناسبًا للدروس الخصوصية.

الاهتمام بالتسعير:

وطالبت داليا الحزاوب تحث على أن يكون السعر تنافسيًا ويعكس الوضع الاقتصادي للأسر، مشيرة إلى أن النجاح يعتمد على توازن السعر مع جودة التعليم.

الدعوة للمتابعة:

ونادت بضرورة متابعة وزارة التربية والتعليم لسير العمل في مجموعات التقوية وتوفير قناة لتلقي الشكاوى لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.

بهذه الخطوات، تسعى وزارة التربية والتعليم إلى تحسين النظام التعليمي وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر، مع التركيز على تقديم خدمة تعليمية عالية الجودة وبأسعار معقولة.

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