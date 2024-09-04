عودة حضور الطلاب 3 أيام أسبوعيا خلال العام الدراسي الجديد.. التعليم توضح

تداولت منشورات أن وزارة التربية والتعليم أصدرت قرارا بعودة حضور الطلاب للمدارس 3 أيام أسبوعيا حيث انتشرت هذه الأنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتداولها العديد من النشطاء وأولياء الأمور ورحب بعضهم بهذه الفكرة والبعض الأخر انتقدها لأنها قد تؤدي بغياب الدور المدرسي.

ويكشف “الموجز” كافة التفاصيل عن حقيقة البيان الرسمي الذي صدر بشأن عودة حضور الطلاب 3 أيام أسبوعيا من قِبل وزارة التربية والتعليم، حيث تم تداول هذا القرار خلال الساعات الأخيرة قبل بداية العام الدراسي الجديد الذي سيبدأ خلال أيام.

حقيقة عودة حضور الطلاب 3 أيام أسبوعيا

أعلنت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي عبر «الفيسبوك» أنه لا صحة لما يُتداول بشأن تطبيق عودة حضور الطلاب 3 أيام أسبوعيا خلال بداية العام الدراسي الجديد، مؤكدة أن هذه الأنباء جاءت من جروبات على مواقع التواصل الاجتماعي ولم تصدر عن الوزارة.

عودة حضور الطلاب 3 أيام أسبوعيا

وبعد تداول أنباء عودة حضور الطلاب 3 أيام أسبوعيا خلال بداية العام الدراسي الجديد انتشرت أخبار حول تأجيل العام الدراسي الجديد بسبب وجود حالات جدري القرود في مصر، حيث نفت وزارة التربية والتعليم هذه الشائعات وذلك لأن وزارة الصحة أعلنت أنها لم تسجل حالات بجدري القرود في جمهورية مصر العربية حتى الآن.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025 سيبدأ العام الدراسي الجديد 2025 في 21 سبتمبر 2024، ويستمر الفصل الدراسي الأول حتى 23 يناير 2025، مع انطلاق امتحانات الفصل الأول في 11 يناير 2025.

إومن المقرر أن تبدأ إجازة نصف العام إجازة نصف العام الدراسي في 25 يناير 2025 وتستمر حتى 6 فبراير 2025، كما أن بداية الفصل الدراسي الثاني في 8 فبراير 2025 ويستمر حتى 5 يونيو 2025، مع امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية المقررة في 24 مايو 2025.

عودة حضور الطلاب 3 أيام أسبوعيا

موعد امتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة

سيبدأ موعد امتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة في 31 مايو 2025، بينما امتحانات الثانوية العامة ستنطلق في 14 يونيو 2025.

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