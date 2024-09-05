تعرف علي عقوبة استخدام الطلاب للموبايل في المدارس 2025 - 2025

عقوبة استخدام الطلاب للموبايل في المدارس .. قررت وزارة التربية والتعليم في مصر إصدار قرار جديد بشأن لائحة الانضباط المدرسي للعام الدراسي المقبل 2024-2025، والذي يتضمن عقوبة استخدام الطلاب للموبايل في المدارس.

إليكم تفاصيل عقوبة استخدام الطلاب للموبايل في المدارس :

ووفقا للائحة الانضباط المدرسي للعام الدراسي المقبل والتي اطلعت عليها الموجز استخدام الطلاب للموبايل في المدارس يُصنف ضمن مخالفات السلوك بالدرجة الثالثة الخطيرة.

وزارة التربية والتعليم

القرار يحدد مجموعة من العقوبات التي سيتم فرضها عن استخدام الطلاب للموبايل في المدارس والتي تتناسب مع درجة الخطورة للمخالفة، وتشمل:



عقوبة استخدام الطلاب للموبايل في المدارس .. التنبيه الشفوي.



عقوبة استخدام الطلاب للموبايل في المدارس التنبيه الكتابي.



عقوبة استخدام الطلاب للموبايل في المدارس قيام الطالب بأداء مهام مدرسية إضافية بعد انتهاء اليوم الدراسي.



عقوبة استخدام الطلاب للموبايل في المدارس خصم بعض أو كل درجات السلوك في مادة أو أكثر.



عقوبة استخدام الطلاب للموبايل في المدارس تحويل الطالب للإخصائي الاجتماعي واستدعاء ولي الأمر.



عقوبة استخدام الطلاب للموبايل في المدارس الفصل المؤقت من المدرسة لفترات متفاوتة تصل إلى نهاية الفصل الدراسي أو حتى نهاية العام الدراسي، بالإضافة إلى إمكانية النقل تأديبيًّا إلى مدرسة أخرى.

ويتم تنفذ هذه العقوبات بموجب إجراءات محددة توفرها اللائحة الانضباطية المدرسية، مع التأكيد على ضرورة توثيق كل مخالفة والتعامل معها بما يتماشى مع القيم والأنظمة التربوية المعتمدة.

و تسعى وزارة التربية والتعليم إلى تحقيق بيئة تعليمية مثالية تركز على الانضباط والتركيز الكامل خلال الدروس، مما يعزز من جودة التعليم والتفاعل الإيجابي داخل المدارس.

جدير بالذكر أن لائحة الانضباط الطلابي في مصر تعد مجموعة من القواعد والتعليمات التي تحدد السلوك المقبول والمخالفات والعقوبات المترتبة عليها داخل المدارس. هذه اللائحة تهدف إلى ضمان بيئة تعليمية منظمة وفعالة، وتشجيع الانضباط بين الطلاب والحفاظ على سلامة الأفراد والممتلكات داخل المؤسسات التعليمية.

وفيما يلي بعض النقاط التي غالبًا ما تشملها لوائح الانضباط الطلابي في مصر:



يجب على الطلاب الالتزام بالسلوك العام المقبول، والاحترام المتبادل بين الطلاب والمعلمين وبين الطلاب أنفسهم.

تنظم اللائحة استخدام التقنيات مثل الهواتف المحمولة داخل المدرسة، وتحدد السلوك المسموح به والعقوبات عند مخالفته.

تنص اللوائح على المظهر اللائق والملابس المسموح بها داخل المدرسة.

تنظم اللوائح الغيابات والتأخيرات والإجراءات المترتبة عليها، بما في ذلك العقوبات المحتملة.

تشمل اللوائح تعزيز السلوك الأخلاقي والاحترام للآخرين وللممتلكات المدرسية.

تحدد لوائح الانضباط الطلابي أنواع المخالفات (بسيطة، متوسطة، خطيرة) والعقوبات المترتبة على كل منها، مثل التنبيهات، والعقوبات التأديبية، والنقل التأديبي للمدارس الأخرى، وفي الحالات الخطيرة قد تصل إلى الفصل المؤقت أو النهائي من المدرسة.

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