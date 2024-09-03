موقع وزارة التربية والتعليم تقديم المدارس الابتدائية

شهدت محركات البحث الإلكترونية خلال الآونة الأخيرة، عمليات بحث كبيرة من قبل أولياء الأمور على موقع وزارة التربية والتعليم، وذلك للتقديم في المدارس الصف الأول الابتدائي 2024، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم الصف الأول الابتدائي 2024، بداية من يوم 1 من شهر يونيو الجاري، على أن يستمر حتى يوم 30 يونيو 2024.

خطوات تقديم الصف الأول الإبتدائي بالمدارس الحكومية 2024/2025



1- قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي للتسجيل في الصف الأول الابتدائي المدارس الحكومية من هذا الرابط .

2- قم بكتابة الرقم القومي وكتابة كلمة المرور لتسجيل الدخول.

3- قم بالضغط على أيقونة الطلبات، اختار نوع المدرسة التي ترغب في تسجيل التلميذ بها.

4- قم بالضغط على بدء التسجيل، وإدخال بيانات الطفل المطلوبة وبيانات الوالدين.

5- قم بتسجيل الرغبات حسب المدرسة القريبة من منطقة السكن.

6- قم بالضغط على حفظ البيانات.



الأوراق المطلوبة عند تقديم الصف الأول الابتدائي 2024

1- تقديم نسخة أصلية من شهادة الميلاد مع وجود نسخ إضافية.

2- تقديم طباعة الاستمارة الإلكترونية للعام الدراسي 2024م.

3- تقديم صورة من بطاقة هوية الأب على أن تكون سارية.

4- تقديم صورة من بطاقة هوية الأم على أن تكون سارية.

5- تقديم إيصال مياه أو كهرباء باسم وليّ الأمر أو الجد لإثبات العنوان.

6- تقديم تقديم عقد إيجار موثق في حالة عدم التملك.

7- تقديم البطاقة الصحية للطالب مختومة.

8- تقديم توفير الطوابع الصحية المطلوبة.

9- تقديم 8 صور شخصية للطالب بحجم 4×6.



شروط قبول الطالب في الصف الأول الابتدائي الأزهري

1- وجود أماكن خالية في المعهد الابتدائي.

2- تقديم صورة من فاتورة المياه أو الكهرباء.

3- تقديم الدمغات المطلوبة من مكتب البريد.

4- تقديم أصل شهادة الميلاد للطالب.

5- إحضار 6 صور شخصية بخلفية بيضاء للطالب.

6- إحضار صورة البطاقة الصحية للطالب.

7- إحضار أصل البطاقة الصحية للطالب للاطلاع عليها.

8- إحضار تقرير طبي من التأمين الصحي للطالب.

9- إحضار صورة من بطاقة الهوية للأب والأم على أن تكون سارية.

جدير بالذكر أنه خلال فترة تقديم الصف الاول الابتدائي 2025 ، يمكن للمدارس فى حالة عدم قدرة ولي الأمر على التسجيل الإلكترونى بنفسه، مساعدة ولى الأمر، بحيث يتولى مسئول وحدة المعلومات بالمدرسة القيام بتسجيل رغبة الطالب فى الإلتحاق إلكترونياً بالمدرسة، من خلال التطبيق الإلكترونى المُعد للمدارس (التقدم للصف الأول الإبتدائي فقط)، ويلزم الإطلاع على شهادة الميلاد المميكنة للطفل المتقدم ، وبطاقة الرقم القومى لولى الأمر، وفى حالة الولاية التعليمية يتم الإطلاع على الحكم القضائي، ويمكن للمدارس متابعة أعداد الطلاب المتقدمين إليها وبياناتهم خلال فترة التقدم.

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