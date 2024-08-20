خطوات تسجيل بيانات كعب العمل أونلاين 2024.. «مؤهل عالي ومتوسط»

خطوات تسجيل بيانات كعب العمل أونلاين 2024.. تزايد البحث عبر محرك جوجل عن خطوات تسجيل بيانات كعب العمل أونلاين 2024، سواء لأصحاب المؤهلات العليا أو لمن هم بدون مؤهل.

وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية الخطوات الأساسية لتسجيل بياناتك واستخراج كعب العمل:

تسجيل بيانات كعب عمل 2024

خطوات تسجيل بيانات كعب العمل أونلاين 2024

الدخول إلى موقع وزارة القوى العاملة عبر الرابط المخصص هنا. اختيار خدمة "تسجيل راغبي العمل". التسجيل لأول مرة إلكترونيًا واتباع التعليمات المعروضة. ملء البيانات المطلوبة على الموقع. تحديد إذا كان العمل داخل مصر أو خارجها. إدخال جميع البيانات المطلوبة. الضغط على "حفظ وتقديم الطلب". استلام كعب العمل من مكتب العمل المختص بعد تقديم الطلب.

الأوراق المطلوبة لتسجيل بيانات كعب العمل 2024

أصل بطاقة تحقيق الشخصية (الرقم القومي).

مستند يثبت الإقامة في دائرة مكتب العمل.

أصل المؤهل الدراسي.

أصل شهادة الموقف من التجنيد.

الرقم التأميني.

تسجيل بيانات كعب عمل 2024

كيفية استخراج كعب العمل 2024

التوجه إلى مكتب العمل التابع لمحل السكن. تقديم المستندات المطلوبة للموظف المختص. استلام كعب العمل بعد تقديم الأوراق.

خطوات استخراج كعب عمل عبر الموبايل 2024

زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة القوى العاملة. اختيار خدمة "تسجيل راغبي العمل". التسجيل لأول مرة بإدخال المستندات المطلوبة: أصل شهادة المؤهل الدراسي.

الرقم التأميني.

بطاقة الرقم القومي. تحديد ما إذا كان العمل داخل أو خارج البلاد. استكمال التسجيل وإرسال الطلب. التوجه إلى أقرب مكتب عمل من عنوان الإقامة لاستلام كعب العمل في اليوم التالي.

رسوم استخراج كعب العمل 2024

كعب العمل يُقدم مجانًا من الدولة، ولا يتطلب دفع أي رسوم.

المستندات المطلوبة لغير الحاصلين على مؤهل 2024

لغير الحاصلين على مؤهل، يجب تقديم المستندات التالية لاستخراج كعب العمل:

صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

مستند يثبت الإقامة في دائرة المكتب.

الرقم التأميني.

شهادة موقف التجنيد للذكور.

شهادة خبرة إن وجدت.

شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة.

رخصة مزاولة المهنة للمهن التي تتطلب ذلك.

بهذه الخطوات يمكنك تسجيل بياناتك واستخراج كعب العمل بسهولة من خلال الموقع الإلكتروني أو عبر مكتب العمل القريب منك.

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