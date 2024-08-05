«جهز ورقك».. موعد سحب ملفات التقديم في الكلية الحربية 2024 وشروط التقديم

مع بدء العام الدراسي الجديد، يتزايد اهتمام طلاب الثانوية العامة والأزهرية، وكذلك حاملي الشهادات المعادلة، بمعرفة تنسيق الكلية الحربية 2024، بالإضافة إلى الشروط والأوراق المطلوبة للالتحاق، ونرصد لكم خلال السطور التالية من خلال موقع "الموجز" كافة التفاصيل.

فتح باب التقديم بالكلية الحربية 2024

بدأت الكلية الحربية باستقبال ملفات التقديم من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها يوم السبت الماضي، 27 يوليو 2024. ومن المقرر أن يستمر سحب الملفات حتى يوم الخميس، 19 سبتمبر 2024، وذلك من مكتب التنسيق بمقر الكلية الحربية بمصر الجديدة.

التقديم بالكلية الحربية 2024

شروط القبول بالكلية الحربية 2024

للقبول في الكلية الحربية 2024، يجب أن تتوافر في المتقدمين الشروط التالية:

- يشترط لقبول بالكلية الحربية 2024 ألا يزيد عمر المتقدم عن 21 سنة في 1 نوفمبر 2024.

- كما يشترط للقبول بالكلية الحربية 2024 أن يكون مصري الجنسية من أبوين وجدين مصريين.

شروط سحب ملفات التقديم في الكلية الحربية 2024



- كما يشترط للقبول ايضا أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أو شهادة الثانوية الصناعية (نظام ثلاث وخمس سنوات)، أو المؤهل الجامعي.

- أن تكون سنة الحصول على المؤهل خلال عامي 2023 أو 2024.

- يشترط ألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف.

- يشترط للقبول بالكلية الحربية 2024 أن يكون حسن السير والسلوك وغير متزوج.

- كما يجب ألا يقل طوله عن 170 سم وأن يكون لائقاً طبياً.

- كما يشترط ايضا أن يجتاز اختبارات اللياقة البدنية بنجاح، بما في ذلك قفزة الثقة من ارتفاع 7.5 متر في حمام السباحة



الأوراق المطلوبة للتقديم بالكلية الحربية 2024

للتقديم بالكلية الحربية 2024 ، يجب على المتقدمين تقديم المستندات التالية:

- احضار صورة من بطاقة الرقم القومي.

- كما يشترط احضار أصل شهادة الميلاد مميكنة.

- صور حديثة للوالدين.

- صورة من بطاقة الرقم القومي للوالدين.

- صورة من المؤهل الدراسي للوالدين.

- شهادة حسن سير وسلوك.

صورة شهادة التفوق الرياضي (إن وجدت).

- كما يشترط للتقديم بالكلية الحربية 2024 احضار قيد عائلي للأب.

- أصل مفردات المرتب للوالدين أو إقرار مدخراتهم.

- في حالة وفاة الأب، صورة من قرار الوصايا وبطاقة الرقم القومي للوصي.

- شهادة القيد من الجامعة إذا كان مقيداً بإحدى الجامعات.

الكلية الحربية

نسبة القبول بالكلية الحربية 2024

تنسيق الكلية الحربية 2024 للطلاب المقيدين في القسم العلمي يتطلب نسبة 65% فأكثر، بينما يتطلب للقسم الأدبي نسبة 70% فأكثر.

رابط التقديم بالكلية الحربية 2024

يمكن للطلاب التقديم من خلال الرابط الإلكتروني المخصص لهذا الغرض، من خلال الضغط هنا .

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