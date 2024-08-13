تعرف على لينك تقديم الكلية الحربية وشروط القبول وسعر الملف

لينك تقديم الكلية الحربية وشروط القبول وسعر الملف .. يبحث العديد من الطلاب عن لينك تقديم الكليات الحربية، وذلك للالتحاق بالكليات العسكرية بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة بتحديثها الاخير، حيث يزداد كل عام عدد الطلاب المتقدميين من الطلاب للكليات العسكرية، ونستعرض مع متابعي الموجز لينك تقديم الكلية الحربية هنــــــــــــــا والشروط المطلوبة.

لينك تقديم الكلية الحربية 2024

يمكن من خلال الضغط على لينك التقديم للكلية الحربية 2024، فيمكن للطلاب وأولياء الأمور التسجيل على الموقع الرسمي لمكتب تنسيـق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية، من خلال الضغط على الرابط الآتي



موعد تقديم الكلية الحربية 2024



عن موعد تقديم الكلية الحربية 2024، كشف البيان الرسمي للمتحدث الرسمي للقوات المسلحة عن جميع التفاصيل التي تخص التقديم، على أن يبدأ التقديم بداية من 18 يوليو، ويستمر حتى الأحد 15 سبتمبر 2024، على أن يتم تحديد ميعاد الحضور لسحب الملف إلكترونيًا. ويمكن زيارة لينك تقديم الكلية العربية

الأوراق المطلوبة للتقديم في الكلية الحربية



يتساءل عدد كبير من طلاب الثانوية العامة عن المستندات المطلوبه وسعر ملف الكلية الحربية، ونستعرض أهم الأوراق المطلوبة على النحو التالي :

1. الرقم القومي للطالب، وأصل شهادة الميلاد إلكترونية.

2.صورة من بطاقة الرقم القومي والمؤهل الدراسي للوالدين.

3.صورة كارت طولي حديثة للوالدين خلفية بيضاء.

4.قيد عائلي للأب.

5.شهادة حسن سير وسلوك، معتمدة من الجهات المختصة.

6.أصل مفردات المرتب، لـ الوالد والوالدة أو صورة من إقرار مدخراتهم وممتلكاتهم.

7. شهادة القيد من الجامعة في حال كان الطالب مقيد في إحدى الجامعات.

موعد سحب ملف الكلية الحربية 2024

ويمكن سحب ملف الكلية الحربية 2024 لـ قبول دفعة جديدة في الكليات، العسكرية والأكاديمية، العسكرية المصرية سواء ممن حاملين للثانوية الأزهرية أو شهادات المعادلة والثانوية الصناعية وايضا حاملي شهادات الجامعات الحكومية والخاصة، على أن يكون موعد سحب ملف الكلية الحربية 2024 مستمر من حتى يوم الاثنين الموافق 28 أغسطس من العام الجاري.

سعر ملف الكلية الحربية

وتحدد سعر ملف الكلية الحربية 2024 بمبلغ 525 وهذا السعر يمكن أن يتم دفعه على أكثر من دفعة، حيث يتم أولا دفع 200 جنيه وبعدها 200 جنيه أيضًا، ثم يتم دفع 100 جنيه وبعدها 20 جنيه وفي النهاية يتم دفع 5 جنيهات.

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