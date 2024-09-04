أولياء أمور مصر يناشد التعليم لحل معاناة الأهالي مع مصاريف المدارس وقائمة السبلايز

مع بداية العام الدراسي الجديد تزداد هموم أولياء الأمور بسبب مصاريف المدارس ومتطلباتها من زي مدرسي ومستلزمات دراسية، وانتشرت الشكاوي مثل كل عام مطالبين بحل سريع لتخفيض أو تقليل سواء في مصاريف المدارس أو المستلزمات الدراسية.

قالت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر وخبيرة في الشؤون الأسرية، إن هموم أولياء الأمور تتجدد مع اقتراب العام الدراسي الجديد، خاصة فيما يتعلق بالمدارس الخاصة، حيث يتعين على أولياء الأمور توفير مصاريف المدارس، الزي المدرسي، الباص، والمستلزمات المدرسية المعروفة بـ"السبلايز"، لذلك يكشف “الموجز” كافة التفصيل عن هذا الموضوع.

مصاريف المدارس

مصاريف المدارس

أضافت الحزاوي أن بعض المدارس، بالرغم من الأزمة الاقتصادية، تبالغ في طلباتها متجاهلة أن العديد من أولياء الأمور لديهم أكثر من طفل خاصة في أسعار مصاريف المدارس التي يدفعها ولي الأمر كل ترم.

معاناة أولياء الأمور بسبب قائمة السبلايز

وتابعت الحزاوي أن حتى قائمة السبلايز تكون مفاجئة لأولياء الأمور من حيث الكميات المطلوبة والماركات المفضلة، مشيرة إلى أن ظاهرة السبلايز ظهرت قبل عدة سنوات في المدارس الخاصة، وتتضمن أشياء من المفترض أن تكون مسؤولية المدرسة مثل المنظفات والمعطرات، خصوصًا وأن أولياء الأمور يدفعون مبالغ كبيرة في المصروفات المدرسية.

مستلزمات الطلاب مستوردة وماركات محددة

وأشارت الحزاوي إلى أن معظم الطلبات تتضمن مستلزمات مستوردة وماركات محددة، مما يزيد العبء على أولياء الأمور، خاصةً أن الكميات المطلوبة تكون غير منطقية ولا يمكن للطالب استخدامها خلال السنة الدراسية، مؤكدة أن أولياء الأمور يضطرون لشراء هذه المستلزمات لتجنب إحراج أبنائهم أمام زملائهم.

مصاريف المدارس

مناشدة لوزارة التربية والتعليم

واختتمت الحزاوي دعوتها لوزارة التربية والتعليم للتدخل ورفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور، ومحاسبة المدارس التي تستغلهم، من خلال توفير وسيلة سهلة لتقديم الشكاوى.

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2025

وفي ساق اخر، حدد وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، موعد بدء العام الدراسي الجديد 2025، حيث من المقرر أن ينطلق في المدارس الرسمية والخاصة والعالمية يوم 21 سبتمبر 2024 وينتهي في 5 يونيو 2025، ليغطي 35 أسبوعًا. أما بالنسبة للمدارس الدولية، فستبدأ الدراسة يوم 8 سبتمبر 2024.

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