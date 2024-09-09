تنسيق القبول بجامعة الأزهر لطلاب الدور الثاني الثانوية الأزهرية

صدق الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، على بدء عمل مكتب تنسيق القبول جامعة الأزهر للطلاب والطالبات الناجحين في الدور الثاني من الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2023، وذلك اعتبارًا من اليوم الاثنين، ويستمر حتى يوم الاثنين المقبل، 16 سبتمبر 2024، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

تنسيق القبول بجامعة الأزهر 2024

وفي تصريح للدكتور محمد فرج، مستشار رئيس جامعة الأزهر للتنسيق الإلكتروني، أوضح أن هذه المرحلة تستقبل الطلاب الراغبين في تسجيل رغباتهم عبر الإنترنت ابتداءً من اليوم. وشدد فرج على أهمية التزام الطلاب بتسجيل رغباتهم خلال الفترة المحددة، وضرورة الاطلاع على دليل التخصصات بعناية لضمان اختيار التخصص المناسب بدقة.

وأضاف مستشار رئيس جامعة الأزهر للتنسيق الإلكتروني أنه في حال تقدم الطلاب بتظلمات على نتائج بعض المواد، فإن أي درجات إضافية سيتم احتسابها ضمن المجموع الكلي، مما قد يؤثر على ترتيب الطالب في التنسيق وفقًا للدرجات المضافة.

ودعا فرج الطلاب إلى الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من خلال بوابة تنسيق الجامعات مصر الرقمية لتسجيل رغباتهم.

أعلن قطاع التعليم بالأزهر الشريف عن اعتماد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، لنتائج الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، بالإضافة إلى نتائج ثانوية معاهد فلسطين، وذلك يوم الخميس 5 سبتمبر 2024.

وفقًا للنتائج، سجل القسم الأدبي نسبة نجاح قدرها 69.48% في الدور الثاني، بينما بلغ معدل النجاح في القسم العلمي 64.21%. وتأتي النسبة العامة للنجاح في الدور الثاني للقسمين معًا عند 67.52%. أما في ثانوية معاهد فلسطين، فقد حقق الطلاب نسبة نجاح كاملة بلغت 100%.

كيفية الاستعلام عن نتائج الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2024

يمكن للطلاب الآن الاستعلام عن نتائج ملاحق الثانوية الأزهرية للعام 2024 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية باتباع الخطوات التالية:

زيارة بوابة الأزهر الإلكترونية عبر الرابط المحدد من خلال الضغط هنا.

النقر على "خدمات الأزهر الشريف".

اختيار التخصص (أدبي أو علمي).

تحديد المنطقة التابع لها الطالب.

إدخال رقم الجلوس بدقة.

الضغط على "عرض النتيجة" للحصول على تفاصيل النتيجة.

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