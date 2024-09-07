سجل حالا.. تنسيق الثانوية الأزهرية 2024 علمي

تنسيق الثانوية الأزهرية 2024.. يترقب طلاب الثانوية الأزهرية معرفة تفاصيل تنسيق هذا العام، متوقعين أن يكون قريبًا من تنسيق الأزهر 2023 لطلاب العلمي بنين. وتزداد عمليات البحث حول هذا الموضوع، حيث يطلع الطلاب على الجداول الكاملة التي تم نشرها العام الماضي.

تنسيق الأزهر 2023 لطلاب العلمي بنين

تنشر “الموجز” تفاصيل تنسيق الأزهر للعام 2023 لطلاب العلمي بنين:

تنسيق الأزهر كلية طب البنين والبنات القاهرة 2023 : 625 درجة، بنسبة 96.15%.



تنسيق الأزهر كلية طب بنات وبنين دمياط 2023 : 620 درجة، بنسبة 95.38%.



تنسيق الأزهر كلية طب بنين وبنات أسيوط 2023 : 616 درجة، بنسبة 94.77%.



تنسيق الأزهر كلية صيدلة بنين وبنات القاهرة 2023 : 607 درجات، بنسبة 93.38%.



تنسيق الأزهر كلية طب الأسنان بنين وبنات القاهرة 2023 : 615 درجة، بنسبة 94.62%.



تنسيق الأزهر كلية هندسة بنين وبنات القاهرة 2023 : 591 درجة، بنسبة 90.92%.



تنسيق الأزهر كلية الهندسة بنين قنا 2023 : 584 درجة، بنسبة 89.85%.

الكليات المتاحة لقسم العلمي بنين

كلية العلوم القاهرة (تخصص عام): 533 درجة، بنسبة 82%.



كلية الهندسة الزراعية القاهرة: 530 درجة، بنسبة 81.54%.



كلية اللغات والترجمة: 406 درجات، بنسبة 62.46%.



معهد إعداد فني التحاليل البيولوجية بكلية العلوم القاهرة: 575 درجة، بنسبة 88.46%.



معهد إعداد فني المختبرات بكلية العلوم القاهرة: 566 درجة، بنسبة 87.08%.



كلية الإعلام: 499 درجة، بنسبة 76.77%.



كلية التجارة القاهرة (تخصص عام): 471 درجة، بنسبة 72.46%.



كلية الزراعة القاهرة (تخصص عام): 489 درجة، بنسبة 75.23%.



كلية التربية بالقاهرة (تخصص عام): 379 درجة، بنسبة 58.31%.



كلية اللغة العربية (تخصص عام): 435 درجة، بنسبة 53.08%.

جدير بالذكر أن التعليم الأزهر هو النظام التعليمي الذي يتبع منهجية التعليم في الأزهر الشريف، والذي يُعد من أبرز وأقدم مؤسسات التعليم في العالم الإسلامي و يشمل التعليم الأزهر عدة مستويات، من التعليم الأساسي إلى التعليم العالي، ويهدف إلى تقديم تعليم ديني وأكاديمي متكامل. إليك نظرة عامة على أبرز جوانب التعليم الأزهر:

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