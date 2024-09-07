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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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أخبار التعليم

كليات تنسيق المرحلة الثانية 2024 في جامعة سوهاج لطلاب الثانوية العامة

تنسيق المرحلة الثانية
تنسيق المرحلة الثانية 2024

تنسيق المرحلة الثانية 2024 .. بعد إعلان وزير التعليم العالي، الدكتور أيمن عاشور، نتائج تنسيق المرحلة الثانية لجامعة سوهاج، تبدأ مرحلة جديدة لطلاب الثانوية العامة 2024، الذين يتطلعون لمعرفة الكليات المتاحة لهم في الجامعة للشعبتين العلمية والأدبية.
 

تنسيق المرحلة الثانية

تنشر "الموجز" تفاصيل تنسيق كليات تنسيق المرحلة الثانية 2024 في جامعة سوهاج كالتالي:

كليات تنسيق المرحلة الثانية 2024 في جامعة سوهاج : 

 

  • كلية تربية (تعليم ابتدائي) جامعة سوهاج : 249.5 درجة
     
  • كلية  آداب جامعة سوهاج : 249.5 درجة
     
  • كلية  تربية نوعية جامعة سوهاج : 230.5 درجة
     
  • كلية  تربية (طفولة) جامعة سوهاج : 244.5 درجة
     
  • كلية  تجارة جامعة سوهاج : 290.5 درجة
     
  • كلية تربية جامعة سوهاج: 348.5 درجة
     
  • كلية حقوق جامعة سوهاج: 327.5 درجة
     
  • كلية ألسن جامعة سوهاج: 346.5 درجة

خطوات تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثانية على موقع التنسيق الإلكتروني:

  1. تسجيل الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني.
     
  2. إدخال الرقم السري الخاص بالطالب.
     
  3. تسجيل الرغبات حسب الموقع الجغرافي.
     
  4. التأكد من صحة المعلومات والضغط على "التالي".
     
  5. الضغط على "حفظ" لتأكيد تسجيل الرغبات.

نصائح للطلاب أثناء تسجيل الرغبات:

  • تأكد من عدم تعارض الكلية المختارة مع التوزيع الجغرافي.
     
  • اختر من قائمة الكليات والمعاهد المتاحة حسب الشعب المختلفة.
     
  • اطلع على الحد الأدنى للقبول بالكليات للسنوات السابقة لمقارنة المجموع.
     
  • يجب تسجيل جميع 76 رغبة كاملة لضمان التسجيل.
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جدير بالذكر أن تنسيق الجامعات في مصر هو العملية التي يتم من خلالها قبول الطلاب في الجامعات المصرية بناءً على نتائجهم في الثانوية العامة. يشمل التنسيق عادةً عدة مراحل، وتختلف متطلبات وشروط القبول وفقًا لنوع الكلية والمجموعة العلمية (علمية أو أدبية). إليك نظرة عامة على كيفية عمل نظام التنسيق في مصر:

2. خطوات عملية التنسيق:

  1. يتم إعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة من قبل وزارة التربية والتعليم.
     
  2. يتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني ليتسنى للطلاب تسجيل رغباتهم.
     
  3. يقوم الطلاب بإدخال رغباتهم للالتحاق بالكليات المختلفة وفقًا لنتائجهم الدراسية.
     
  4. يُنشر تنسيق الكليات في كل مرحلة، ويوضح الحد الأدنى للقبول في كل كلية.

 

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