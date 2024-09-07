كليات تنسيق المرحلة الثالثة 2024 للثانوية العامة 2024

كليات تنسيق المرحلة الثالثة.. يترقب طلاب الثانوية العامة موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2024-2025، الذي يتيح لهم فرصة الالتحاق بالكليات والمعاهد الحكومية التي لم يُشملها التنسيق في المرحلتين السابقتين, تعد هذه المرحلة فرصة هامة للطلاب الذين لم يحققوا شروط القبول في المراحل الأولى والثانية، وتمنحهم فرصة إضافية لاختيار تخصصاتهم الدراسية.

تنسيق المرحلة الثالثة 2024

أعلنت وزارة التعليم العالي عن بدء تنسيق المرحلة الثالثة بعد انتهاء المرحلتين الأولى والثانية، والتي تهدف لاستيعاب الطلاب الذين لم تنطبق عليهم شروط القبول في الكليات خلال المرحلتين السابقتين.

ويتم الإعلان عن مواعيد التقديم عبر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, تكون التخصصات المتاحة في المرحلة الثالثة محدودة مقارنةً بالمرحلتين الأوليتين، قبول الطلاب في الأماكن الشاغرة بالكليات والمعاهد..

التسجيل في المرحلة الثالثة

سجل الطلاب في المرحلة الثالثة عبر موقع التنسيق الإلكتروني، ويجب عليهم متابعة المواعيد والإجراءات المطلوبة للتقديم, وتتاح للطلاب شعبة الأدبي العديد من الكليات الحكومية التي يمكنهم الالتحاق بها، لكن قائمة الكليات المتاحة وتختلف من عام إلى عام بناءً على عدد المتقدمين والحد الأدنى للقبول في كل كلية.

الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة

وترصد جريدة “الموجز” الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الشعبة الأدبية:

كلية الآداب: تشمل تخصصات مثل اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الفلسفة، التاريخ، والجغرافيا. كلية التربية: تضم تخصصات مثل التربية العامة والتربية الخاصة. كلية الحقوق: توفر دراسة القانون وإعداد الطلاب لمجالات القانون المختلفة. كلية الإعلام: تقدم تخصصات في مجالات الإعلام. كلية السياحة والفنادق: تركز على السياحة والإدارة الفندقية. كلية الخدمة الاجتماعية: تهدف إلى إعداد الطلاب للعمل في مجالات الخدمة الاجتماعية والتنمية.

تنسيق المرحلة الثالثة

كليات تقبل من مجموع 50% لطلاب الشعبة الأدبية

كليات تنسيق المرحلة الثالثة..تتغير كليات القبول ومتطلبات الدرجات من سنة إلى أخرى بناءً على التغيرات في أعداد الطلاب وعدد الأماكن المتاحة في الكليات. بالنسبة لطلاب المرحلة الثالثة من الشعبة الأدبية، قد تكون هناك خيارات تقبل بمجموع منخفض نسبيًا، مثل:

كلية الآداب (بعض الأقسام قد تقبل بمجموع أقل).

كلية التربية.

كلية الخدمة الاجتماعية.

كلية السياحة والفنادق (في بعض الجامعات الخاصة).

كلية الحقوق (في بعض الجامعات الخاصة).

الكليات التابعة لجامعة الأزهر (تختلف حسب التخصص).

تنسيق المرحلة الثالثة

الكليات والمعاهد المتاحة للمرحلة الثالثة

كليات تنسيق المرحلة الثالثة.. تحتوي قائمة الكليات والمعاهد المتاحة في المرحلة الثالثة على مجموعة متنوعة من الخيارات، مثل:

كلية التربية الرياضية في عدد من الجامعات.

كلية الخدمة الاجتماعية في مختلف المناطق.

المعاهد المصرية المتخصصة في الإدارة والسياحة والفنادق.

معاهد الحاسبات والمعلومات، والدراسات النوعية، والفنون.

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