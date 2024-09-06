ننشر كليات المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2024

تنسيق المرحلة الثالثة 2024 .. تصدرت عمليات البحث عن "تنسيق المرحلة الثالثة 2024" و"الأماكن الشاغرة بتنسيق المرحلة الثالثة 2024" محرك البحث الشهير جوجل، حيث يترقب الطلاب الذين لم يتمكنوا من التقديم في المرحلتين الأولى والثانية نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة.

جامعة القاهرة



تنسيق المرحلة الثالثة 2024

و يتساءل الطلاب عن الكليات المتاحة في المرحلة الثالثة، خاصة بعد الارتفاع المتوقع في الحد الأدنى للقبول هذا العام. يترقب الجميع إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، عن الحد الأدنى للقبول في هذه المرحلة، ومواعيد تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

تشمل الكليات والمعاهد المتاحة ضمن تنسيق المرحلة الثالثة 2024 للشعبة الأدبية العديد من المعاهد والكليات في مختلف المحافظات، من بينها

وتنشر “الموجز” الكليات والمعاهد المتاحة ضمن تنسيق المرحلة الثالثة 2024 للشعبة الأدبية:



المتوسط للخدمة الاجتماعية بسوهاج



المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة



معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش محاسبة



المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية



معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار



المعهد العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر



المعهد العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية



المعهد العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية



المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة



معهد سيناء العالى للدراسات النوعيه بالعريش



معهد رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية



معهد الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم



معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة



المعهد العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة



المعهد التتكنولوجى العالى للاعلام بالمنيا



المعهد المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة

وأظهرت نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات استمرار فرص الالتحاق لطلاب شعبة العلمي بمجموعات درجات منخفضة بالنحو التالي:

يُسمح لطلاب شعبة العلمي بمجاميع درجات أقل من 64.63% بالتقدم لكليات التربية والطفولة، وكذلك التربية النوعية.

يُعطى الطلاب فرصة للالتحاق بكليات الاقتصاد المنزلي، وكذلك السياحة والفنادق، والخدمة الاجتماعية، وكليات التعليم الصناعي والجامعات التكنولوجية.

وتؤكد هذه النتائج استمرارية الفرص المتاحة لطلاب شعبة العلمي بمجاميع درجات منخفضة للالتحاق بمجموعة متنوعة من الكليات والتخصصات في عملية التنسيق.

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