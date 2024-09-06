تعرف علي تنسيق الثانوية الأزهر 2024

مؤشرات تنسيق الأزهر 2024 .. من المقرر أن تبدأ جامعة الأزهر في استقبال رغبات طلاب الثانوية الأزهرية للالتحاق بكلياتها المختلفة قريبًا بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية.

يسعى الطلاب إلى معرفة تفاصيل التنسيق ونسب القبول المتوقعة في مختلف التخصصات العلمية والأدبية.

مؤشرات تنسيق الأزهر 2024

بعد الرجوع إلى تنسيق العام الماضي، تنشر “الموجز” بعض المؤشرات المتوقعة لتنسيق الأزهر لعام 2024:

كلية الطب

كلية الطب للبنين والبنات بالقاهرة: 96.15%



كلية الطب للبنين والبنات بدمياط: 95.38%



كلية الطب للبنين والبنات بأسيوط: 94.77%

كلية الهندسة

كلية الهندسة للبنين بالقاهرة: 91.23%



كلية الهندسة للبنات بالقاهرة: 91.23%



كلية الهندسة للبنين بقنا: 90.15%



كلية الهندسة للبنات بقنا: 90.92%

كلية الصيدلة

كلية الصيدلة للبنين والبنات بالقاهرة: 93.54%



كلية الصيدلة للبنين والبنات بأسيوط: 92.77%

كلية طب الأسنان

كلية طب الأسنان للبنين بالقاهرة: 94.62%



كلية طب الأسنان للبنين بأسيوط: 94.31%

كلية التمريض

كلية التمريض للبنات بالقاهرة: 90.46%



كلية التمريض للبنات بدمياط: 89.85%



كلية التمريض للبنات بأسيوط: 89.38%

كليات أخرى

كلية اللغات والترجمة: 59.21%



كلية الإعلام: 80.32%



كلية الشريعة والقانون: 71.43%



كلية التجارة بالقاهرة: 66.03%



كلية التربية الرياضية: 60.32%



كلية أصول الدين بالقاهرة: 58.89%



كلية اللغة العربية: 55.24%



معهد مساعدي القضاء بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة: 59.37%

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