هل نتيجة الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية ظهرت؟

تصدر البحث عن موعد الإعلان عن نتيجة الاغتراب 2024، اليوم الجمعة، 6 سبتمبر 2024، محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي.

ويتساءل طلاب المرحلتين الأولي والثانية عن موعد الإعلان عن نتيجة الاغتراب 2024 للمرحلتين الأولى والثانية وذلك بعد غلق باب التقدم بموقع التنسيق الأليكتروني، مساء يوم الأربعاء الماضى.

هل نتيجة الاغتراب ظهرت؟

ويرصد “الموجز” خلال التقرير التالي موعد الإعلان عن نتيجة الاغتراب، وخطوات الاستعلام عن نتيجة الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية.

وكان موقع التنسيق الالكترونى للطلاب قد قال:" ترقبوا نتائج تقليل الاغتراب، ويتاح للطلاب الحصول على النتيجة من خلال موقع التنسيق الإلكترونى.

وتظهر رسالة: «ترقبوا إعلان النتيجة»، عند استعلام الطلاب حاليًا عن نتيجة تقليل الاغتراب 2024 عبر موقع التنسيق الالكتروني.

هل نتيجة الاغتراب ظهرت

خطوات الاستعلام عن نتيجة الاغتراب 2024

يُمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الاغتراب 2024 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، وإتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع التنسيق الالكتروني

الدخول على نتيجة تقليل الاغتراب عند إتاحتها

كتابة اسم الطالب

كتابة رقم جلوس الطالب

كتابة الرقم السري الموجود بشهادة الثانوية العامة

اضغط على الاستعلام عن النتيجة

يظهر للطالب اسم الكلية أو الجامعة المرشح لدخولها، وحال ظهور نفس الكلية التي رشحت للطالب في المرحلة الأولى أو الثانية، يعلم الطالب أنّ طلب تقليل الاغتراب الخاص به مرفوض.

في حال تغيير الكلية أو الجامعة، يعلم الطالب أن طلبه تمت الموافقة عليه.

يطبع الطالب بطاقة الترشيح الجديدة استعدادً للتقديم في الجامعة.

ويتم ارسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2024 لطلاب المرحلتين الأولي والثانية.

هل نتيجة الاغتراب ظهرت

إجمالي طلبات تقليل الاغتراب

الجدير بالذكر أن مكتب التنسيق أكد أن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا بالرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى ضمن أعمال مرحلة تقليل الاغتراب حوالى 60 ألف طالب وطالبة من تنسيق المرحلتين الأولى والثانية.

وأوضح مكتب التنسيق، أن العمل فى مرحلة تقليل الاغتراب تتم وفقًا للضوابط التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، حيث تعلن النتيجة في حدود النسبة المقررة، وهي 10% وفقًا للطاقة الاستيعابية للكلية المراد التحويل إليها، وتكون فى إطار المنطقة الجغرافية (أ) والتحويل لمرة واحدة فقط ولا يوجد تحويل ثلاثي، وأن يكون التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع، والتحويل غير المُناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها.

ولفت مكتب التنسيق إلى أن النتيجة ستتاح على موقع التنسيق الإلكترونى، وبعدها يقوم الطالب بطباعة بطاقة الترشيح النهائية للتوجه إلى الجامعة المرشح لها لاستكمال إجراءات القيد فى الجامعة.

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