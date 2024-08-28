اعرف تنسيق كليات الفنون الجميلة والتطبيقية 2024

تنسيق كليات الفنون الجميلة والتطبيقية .. توجهت أنظار الطلاب وأولياء الأمور نحو مكتب التنسيق بعد إعلان نتائج الثانوية العامة، للوقوف على مؤشرات القبول في الكليات والمعاهد المختلفة، وخاصة كليات الفنون الجميلة والتطبيقية.

وتنشر “الموجز" أبرز التفاصيل:

مؤشرات تنسيق كليات الفنون الجميلة والتطبيقية

الحد الأدنى للقبول ضمن تنسيق كليات الفنون الجميلة والتطبيقية : 278.5 درجة للعام الدراسي 2024-2025.

جامعة القاهرة

مؤشرات تنسيق كليات الفنون التطبيقية

الحد الأدنى للقبول: 319 درجة للعام الدراسي 2024-2025.

اختبارات القدرات في كليات الفنون الجميلة والتطبيقية

كليات الفنون التطبيقية: تتطلب كليات الفنون التطبيقية في جامعات حلوان، دمياط، بنها، بني سويف، وطنطا اجتياز اختبار قدرات للقبول.

تنسيق كليات الفنون الجميلة والتطبيقية: تشمل كليات الفنون الجميلة (فنون وعمارة) في جامعات حلوان، الإسكندرية، المنيا، جنوب الوادي، المنصورة، أسيوط، والأقصر، والتي تتطلب أيضاً اجتياز اختبار قدرات.

نتيجة الثانوية العامة:

يمكن للطلاب الحصول على نتائجهم عبر موقع الوطن من خلال الرابط الإلكتروني المتاح.

تستمر متابعة مؤشرات التنسيق وتقديم اختبارات القدرات جزءاً أساسياً من عملية القبول في الكليات الفنية، ويجب على الطلاب الاستعداد جيداً لهذه الاختبارات لتحقيق أقصى استفادة.

تنسيق الجامعات في مصر يشمل مجموعة من الإجراءات التي تحدد معدلات القبول في الكليات المختلفة بناءً على نتائج الثانوية العامة. إليك نظرة عامة على كيفية عمل تنسيق الجامعات:

مؤشرات التنسيق: تعتمد على مجموع درجات الطلاب في الثانوية العامة. لكل كلية حد أدنى للدرجات يقبله، ويختلف هذا الحد بناءً على التخصص والجامعة.

الاختبارات: بعض الكليات تتطلب اجتياز اختبارات قدرات أو مقابلات شخصية، مثل كليات الفنون الجميلة والفنون التطبيقية.

مواعيد التقديم: يتم تحديد مواعيد تقديم الطلبات وتنسيقها عبر موقع التنسيق الإلكتروني الذي تديره وزارة التعليم العالي.

النتائج: بعد انتهاء فترة التقديم، يتم إعلان نتائج التنسيق وتحديد الكليات التي تم قبول الطلاب فيها بناءً على درجاتهم واختياراتهم.

التحويلات: بعد القبول، يمكن للطلاب طلب تحويلات بين الكليات وفقًا لشروط ومعايير محددة.

لمتابعة التنسيق بشكل دوري، يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني لمكتب التنسيق أو وزارة التعليم العالي للحصول على أحدث المعلومات والتفاصيل حول مواعيد وأماكن تقديم الطلبات.

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