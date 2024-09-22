مؤتمر الشباب العالمي 2025.. أعلنت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" عن تنظيم النسخة السادسة من مؤتمر الشباب تحت عنوان "الجيل الجديد من صنَّاع القرار"، والذي سيُعقد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

يسعى العديد من الشباب في مختلف أنحاء العالم للتقدم والمشاركة في منتدى الشباب التابع للوكالة, لذا, تستعرض جريدة “الموجز” رابط مؤتمر الشباب العالمي 2025 في الامارات وخطوات التسجيل.

مؤتمر الشباب العالمي 2025

يمثّل مؤتمر الشباب في الإمارات 2025 فرصة ذهبية للشباب من مختلف الجنسيات للمشاركة في المنتدى السادس للوكالة الدولية للطاقة المتجددة, والذي يهدف إلى تمكين الجيل القادم من صناع القرار وتعزيز دورهم في التحول نحو مستقبل مستدام يعتمد على الطاقة المتجددة.

أهداف مؤتمر الشباب العالمي 2025

يستهدف المؤتمر جمع صناع القرار والشباب في منصة واحدة لتبادل الأفكار وإيجاد الحلول لتسريع التحول إلى الطاقة المتجددة, ساعيًا إلى تعزيز الحوار بين الشباب والخبراء والممثلين الحكوميين، بما يخدم أهداف "آيرينا" المتعلقة بالاستدامة، وتقليص مستويات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والميثان.

مؤتمر الشباب

موعد مؤتمر الشباب العالمي 2025

سيُعقد المؤتمر في الفترة من 9 إلى 13 يناير 2025 في أبو ظبي، بالتزامن مع الدورة الخامسة عشرة للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (11-13 يناير 2025).

شروط التقديم لمؤتمر الشباب في الإمارات 2024

مؤتمر الشباب

يتم التقديم عبر الموقع الإلكتروني للوكالة الدولية للطاقة المتجددة.

يجب أن يكون عمر المتقدمين بين 16 و35 عامًا.

يشترط أن يكون جواز السفر صالحًا طوال مدة انعقاد المنتدى.

يُمنع استخدام الذكاء الاصطناعي في تعبئة الطلبات، وإلا سيتم استبعادها.

آخر موعد للتسجيل هو 24 سبتمبر، بتوقيت الإمارات.

خطوات التسجيل في مؤتمر الشباب العالمي 2025

أعلنت الجهات المنظمة عن الخطوات اللازمة للتسجيل، والتي جاءت على النحو التالي:

زيارة الموقع الرسمي للمؤتمر “هنا” . الضغط على زر التسجيل. الإجابة عن جميع الأسئلة المطلوبة بدقة. تجنب استخدام الذكاء الاصطناعي في الإجابات لضمان قبول الطلب. كتابة الإجابات باللغة الإنجليزية. الموعد النهائي للتسجيل هو 24 سبتمبر. سيتم إخطار المقبولين بالنتائج في منتصف نوفمبر.

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