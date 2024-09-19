التفاصيل الكاملة لـ انطلاق حفل افتتاح الدورة الثانية من مهرجان الغردقة لسينما الشباب

استقبلت إدارةمهرجان الغردقة لسينما الشباب ضيوف الدورة الثانية من نجوم وصناع السينما على الريد كاربت، وذلك في أجواء احتفالية رائعة ووسط حضور جماهيري كبير من ضيوف الغردقة المصريين والعرب والأجانب، ومن هنا يستعرض “ الموجز ” التفاصيل في سطور.

وصل إلى مهرجان الغردقة لسينما الشباب، الفنانة اللبنانية دياموند بو عبود، الفنان أمير شاهين، الفنان مصطفى أبو سريع، الفنان مصطفى خاطر والمنتج هشام عبد الخالق،وأحمد وفيق وصبري فواز، والمخرجين هاني لاشين وعمر عبد العزيز وساندرا نشأت، وأمير رمسيس ومحمد العدل ودعاطف عبد اللطيف، وعدد كبير من النجوم المصريين والعرب.

الفنان مصطفى أبو سريع أثناء بدء مهرجان الغردقة لسينما الشباب

انطلقت فعاليات مهرجان الغردقة لسينما الشباب في دورته الثانية بالغردقة منذ ساعات، على مسرح مكشوف على البحر في أحد المنتجعات السياحية الكبرى، وتستمر فعاليات المهرجان حتى 24 سبتمبر 2024 بحضور عدد من النجوم وصناع الأفلام والنقاد العرب والأجانب.



وقد بدأت مراسم حفل الافتتاح بعزف السلام الجمهوري، وقدمه الإعلامي الفنان تامر شلتوت والجزائرية ياسمين رأس الكاف، تلا عرض فيديو قصير لأهم أنشطة وفعاليات الدورة السابقة للمهرجان.

ثم تم تقديم عرض موسيقي للموسيقار أحمد الجبالي تضمن مقطوعات من أفلام اين عقلي وفيلم دمي ودموعي وابتسامتي، حتى آخر العمر.

الفنان أحمد فتحي أثناء بدء مهرجان الغردقة لسينما الشباب

وبعدها كرم مهرجان الغردقة لسينما الشباب في حفل افتتاح دورته الثانية، عدد كبيرة من النجوم والمشاهير على رأسهم المنتج هشام عبد الخالق رئيس غرفة صناعة السينما.

وفي الختام تم عرض فيلم للنجم العالمي الراحل عمر الشريف من إخراج هاني لاشين وهو فيلم القارب في عرض أول.

تفاصيل افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب

وقال عضو بإدارة المهرجان إن المهرجان ينظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام تحت رعاية وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر.

تفاصيل أفلام مهرجان الغردقة لسينما الشباب

ويرأس المهرجان السيناريست محمد الباسوسي ، إذ يشهد العروض الشاطئية للأفلام ومسابقات الأفلام الروائية الطويلة التي تحتوي جوائزها 12 فيلما.

يعرض المهرجان 47 فيلما بينها 20 فيلما تتنافس على جوائز الفيلم القصير في مهرجان الغردقة لسينما الشباب وتشهد مسابقة الأفلام القصيرة منافسة ساخنة على الجوائز.

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