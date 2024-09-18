تأجيل المؤتمر الصحفي لمهرجان الموسيقى العربية.. ما السبب؟

مهرجان الموسيقي العربية ..قررت إدارة دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، تأجيل المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة 32 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والذي كان مقرر اقامته اليوم، ويستعرض الموجز تفاصيل المهرجان.



سبب تأجيل المؤتمر الصحفي لمهرجان الموسيقى العربية

وكانت قد أجتمعت اللجنة العليا لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ٣٢، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وبحضور الدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية ورئيس مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، ، للوقوف على الاعمال التحضيرية للدورة الجديدة بحضور أعضاءها "الموسيقار صلاح الشرنوبي ،الفنانة نادية مصطفي، الشاعر إبراهيم عبد الفتاح ،البروفيسور عصام الملاح أستاذ متفرغ في علم موسيقى الشعوب بجامعة ميونيخ"، كما حضر الاجتماع كل من المايسترو الدكتور محمد الموجي، مايسترو أحمد، المايسترو عامر، الدكتور عماد حسب الله رئيس الإدارة المركزية للإنتاج، أمانى سعيد رئيس الإدارة المركزية للنوت والموسيقى الشرقية ، احمد توفيق مدير عام الانتاج،سلوي عاطف منسق حفلات، محمد ظريف أمين اللجنة وذلك فى إطار مناقشة وإعداد البرنامج الفنى للمهرجان، لتحديد أبرز ملامح فعالياته.

مهرجان الموسيقى العربية في دار الأوبرا

مهرجان الموسيقى العربية

وفي هذا السياق، صرح خالد داغر، بأن الاستعدادات تسير على قدم وساق لضمان تقديم عروض فنية مميزة تعكس التراث الموسيقى العربى وتلبى تطلعات الجمهور.



ومن الجدير بالذكر أنه يُجرى حالياً الإعداد لعقد مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل المهرجان، بحضور ممثلي الصحف والمجلات والقنوات التليفزيونية والمواقع الإلكترونية والشبكات الإذاعية.

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