التفاصيل الكاملة لـ حفل علي الحجار في الأوبرا 13 سبتمبر

أوشك الفنان علي الحجار على الانتهاء من البروفات التحضيرية لحفله الجديد بدار الأوبرا المصرية يوم 13 سبتمبر الجاري، وعلى هذا الصدد يستعرض "الموجز" تفاصيل الحفل .

علي الحجار

يستعد المطرب علي الحجار لـ أحياء حفل غنائي كبير تحت عنوان 100 عام من الغناء، بمشاركة أوبريت لتكريم الموسيقار الراحل بليغ حمدي، وضيوف الشرف هم الفنان محمد محيي والفنان وائل الفشني بقيادة المايسترو أحمد فرج.

تفاصيل حفل علي الحجار بدار الأوبرا المصرية

وقد طرحت الجهة المنظمة لحفل علي الحجار بدار الأوبرا المصرية، شروط دخول الحفل، حيث جاءت كالتالي:

-فتح الأبواب قبل ساعة من الحفل

- يرجى عند الدخول إلى المسرح الكبير الالتزام بالزي الرسمي المناسب لدار الأوبرا المصرية.

- يمنع دخول الأطفال أقل من 7 سنوات ويمنع التصوير.

- ضرورة ارتداء البدلة الكاملة الجاكيت كرأفته.

- لا يجوز الجلوس إلا على المقعد الذي تم حجزه وتم استلام تذكرته

بينما جاءت أسعار تذاكر الحفل كما يلي:

-لفئة الأولي 760 جنيها.

-والفئة الثانية 1010 جنيهات.

-والفئة الثالثة 1510 جنيهات.

-والفئة الرابعة 1710جنيهات.

مشروع 100 سنة غنا

يذكر أن المشروع الفني 100 سنة غنا، يضم سلسلة من العروض التي ترصد تاريخ الموسيقى والغناء العربي وتطوره خلال القرنين التاسع عشر والعشرين مع تناول أهم الموسيقيين خلال تلك الفترة في شكل يجمع الغناء بالدراما والاستعراض ويهدف الى تأكيد ريادة مصر الفنية وتعريف الأجيال الجديدة بالتراث والتعبير عن التحولات الاجتماعية والسياسية التي مر بها المجتمع في مختلف الفترات الزمنية من خلال الموسيقى والغناء.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان علي الحجار، مسرحية «مش روميو وجولييت»، الذي شهدت عودته للمسرح بعد غياب 17 عاما، وتم عرضها خلال الفترة الماضية على المسرح القومي، وحققت نجاحا كبيرا.

ويضم فريق مسرحية مش روميو وجوليت، كلا من الفنان ميدو عادل والفنانة رانيا فريد شوقي، بالإضافة إلى مشاركة النجم علي الحجار ممثلا، وعزت زين، وطه خليفة.

حفل علي الحجار في ساقية الصاوي

وشارك الفنان علي الحجار، في حفلا غنائيا ضخما، في ساقية الصاوي بالزمالك، وبدأ الحفل في تمام الساعة 9 مساء، ضمن موسم حفلات صيف 2024.

يقدم علي الحجار خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة، وسط تفاعل الجمهور.

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