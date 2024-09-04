تفاصيل حفلات عمر خيرت في دار الأوبرا المصرية خلال سبتمبر 2024

أصبح اسم الموسيقار الكبير عمر خيرت أيقونه في المهرجانات والحفلات الصيفية، ويستعد لـ احياء أكثر من حفل خلال الأيام القليلة المقبلة ،ومن هنا يستعرض "الموجز" تفاصيل حفلات عمر خيرت خلال الصيف.

عمر خيرت

حفلات في الأوبرا

وأعلن عمر خيرت استعداداته الأولية لـ أحياء حفلتين متتاليتن، ومن المقرر إقامتهما على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وذلك يومي 23و 24 من شهر سبتمبر الجاري، ومن المقرر أن يقدم خيرت باقة مميزة ومتنوعة من أبرز مقطوعاته الموسيقية التي يعشقها الجمهور.

عمر خيرت في القلعة

ومن المعروف أنه قد اختتم عمر خيرت مهرجان القلعة يوم الاربعاء ،28 أغسطس الماضي، بحفلتين متتاليين، إذ بدأ الحفل الأول في تمام الثامنة مساء، وقدم خلاله اوركسترا مركز تنمية المواهب تدريب وقيادة المايسترو راجي المقدم ،واشراف مديره الفني الدكتور سامح صابر

وقدم خلاله مختارات موسيقية من عدد من المؤلفات الدرامية الشهيرة ،منها رأفت الهجان، المال والبنون، دموع في عيون وقحة، قلبي ومفتاحه ،سهر الليالي، الضوء الشارد، الأقصر بلدنا، ميدلي كلثوميات، إلي جانب مجموعة كبيرة من المؤلفات العالمية.

عمر خيرت

حفل ثان في مهرجان القلعة

كما أحيا عمر خيرت الحفل الثاني في تمام الساعة العاشرة مساءً،مع اوركسترا أوبرا القاهرة قيادة المايسترو ناير ناجي، وقدم عمر خيرت خلاله مجموعة من أشهر المقطوعات الموسيقية التي ينتظرها الجمهور، وكان منها ضمير أبلة حكمت ،البخيل وأنا خلي بالك من عقلك ،مسألة مبدأ،ليلة القبض على فاطمة، قضية عم أحمد، صابر يا عم صابر، إعدام ميت، عارفه، غوايش، اللقاء الثاني،

عمر خيرت في مكتبة الإسكندرية

كما أحيا مؤخرا حفلاً ناجحاً بمكتبة الإسكندرية ،وذلك ضمن فاعليات مهرجان الصيف الدولي ،في نسخته الـ 21 على مسرح القاهرة الكبري بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية، بحضور جماهيري كامل العدد.

وعزف عمر خيرت خلال حفله الساهر، مجموعة من أشهر المقطوعات الموسيقية، وسط تفاعل كبير من الجمهور،وكان منها العراف والعطور الساحرة ،ضمير أبلة حكمت ،خلي بالك من عقلك، حبيبة ،في عويد الليل، تمية الحب ،زي الهوى،مسألة مبدأ، جيران الهنا،خايف من بكرة ليه، والخواجة عبد القادر ،وغيرها من باقة متنوعة ومميزة.

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