أونا اليكتريك تعلن عن أحدث مشروعات تصنيع الموزعات وتوزيع الكهرباء بمؤتمر مصر للطاقة

تنطلق يوم الإثنين القادم فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي مصر للطاقة الذي بمشاركه عدد من الوزراء والمسؤولين وكبرى الشركات العالمية المتخصصة فى الطاقة وذلك برعاية شركة اونا اليكتريك إحدى الشركات الرائده في تصنيع مهمات الكهرباء والطاقه الشمسيه وشواحن السيارات الكهربائية وغيرها من خلال



جناح خاص على مساحه 250 مترا لعرض احدث منتجاتها والحلول المختلفة للطاقة بشقيها التقليدي والمتجددة خاصه مهمات الطاقة الشمسية



كما يشهد المؤتمر والمعرض سلسله من الفعاليات والندوات ومشاركة مكثفة من خبراء الطاقه في مصر والمنطقة خاصة الجانب الصيني والشركات العالمية الباحثه عن شركاء ومشروعات تعاون في مصر ودول المنطقة



و قال المهندس عبد الرحمن شوقي رئيس مجلس ادارة مجموعة شركات اونا اليكتريك إن المشاركة في المؤتمر تأتى فى وقت هام حيث تستهدف المجموعة توسيع مشاركتها في توطين الصناعة وتوفير منتجات يحتاجها السوق المحلية والتصدير تلبية لدعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى مشيرا إلى استراتيجية الشركه وما تستهدفه من اعمال خلال السنوات القادمة مع الاهتمام الكبير بنشر استخدامات الطاقة النظيفة والتحول الطاقى باعتبار أن السوق المصري من أهم الاسواق في المنطقة نموا في هذا المجال كما أن الدول المجاورة لها اهتمامات كبيره بالطاقات المتجددة مع الارتفاع الكبير في أسعار النفط والغاز وهو ما يتيح الفرصة لشركه اونا سولار والشركات المصرية لتصدير منتجاتها وخدماتها وزيادة الدخل من العملات الاجنبيه



وأضاف شوقي: تشارك مجموعه شركات اوناسولار في المعرض بجناح لعرض احدث منتجاتها من الموزعات الكهربائيه على الجهد المتوسط والمنخفض اجهزة شحن سيارات الكهرباء الى جانب عرض أحدث التكنولوجيات الخاصة بالطاقه الشمسيه ومختلف مهمات الكهرباء حيث تتميز الشركه بانها احدى الشركات الرائده على المستوى المحلي والاقليمي في مشروعات الطاقه الشمسيه عن طريق ذراع الشركه اونا سولار حيث يتم تقديم حلول ودعم فني لمختلف الجهات الراغبة وتوفير الطاقه للمنشات والمصانع والمطارات والمصانع والجهات المختلفه تنفيذا لاستراتيجية الدولة لتقليل الانبعاثات الكربونية وتوفير الوقود البترولي والتوسع في استغلال الامكانات المصريه الهائلة في الطاقات النظيفة المتجددة كما تعرض احدث التكنولوجيات الخاصه بتنفيذ مشروعات الطاقه الشمسيه باستخدام تكنولوجيا الخلايا الضوئية والانفولتر ومحولات التيار وغيرها



واوضح المهندس عبد الرحمن شوقي بانه سيتم على هامش المؤتمر والمعرض توقيع سلسله من الاتفاقيات مع عدد من عملاء الشركة والشركات والمصانع في مجالات الطاقه الشمسية وتوريد لوحات توزيع الكهرباء الى عملاء مختلفين في مقدمتهم المطورين العقاريين والمصانع وغيرها

كما يتضمن جناح اونا سولار عرض احدث شواحن سيارات الكهرباء عن طريق شركه اونا الكتريك موبايلتي احدى افرعها بهدف نشر شواحن سيارات الكهربائيه في مختلف انحاء الجمهوريه لدعم التحول الطاقي و الاتجاه نحو الطاقات المتجدده والنظيفة كما سيتم عرض المنتجات والحلول والخدمات الرقميه الخاصة بادارة شبكات توزيع الكهرباء عن طريق فرع الشركه الذي يقوم بهذه المهمة لخدمة عدد من العملاء المختلفين وتستمر اعمال المؤتمر لمده ثلاثه ايام ومن المقرر ان يشهد جناح اونا سولار سلسله من الندوات والفعاليات لابراز دور قطاع الكهرباء في برامج التنميه المختلفه ويشارك فيها خبراء ومتخصصين من الجامعات وشركات الطاقة نظرا لأهمية هذا الحدث في المنطقه وفي مصر