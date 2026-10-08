158 جنيهًا فقط.. رسوم امتحان الشهادة الإعدادية 2027 والأوراق المطلوبة ورابط التسجيل

تزايد بحث الطلاب وأولياء الأمور عن رسوم امتحان الشهادة الإعدادية 2027، بالتزامن مع بدء إجراءات تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الصف الثالث الإعدادي، حيث حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قيمة الرسوم والمستندات التي يجب تقديمها للمدرسة بعد الانتهاء من التسجيل الإلكتروني.

وحددت الوزارة قيمة رسوم التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2027 بـ158 جنيهًا، يتم سدادها بالإضافة إلى المصروفات الدراسية، من خلال منافذ التحصيل المعتمدة، وفي مقدمتها مكاتب البريد المصري ومنافذ فوري.

رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2027

وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم، تبلغ قيمة رسوم التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2027 مبلغ 158 جنيهًا عن كل مرة يتقدم فيها الطالب للامتحان.

وتتوزع الرسوم على النحو التالي:

10 جنيهات رسم امتحانات.

رسم امتحانات. 148 جنيهًا مقابل الخامات والمستلزمات الخاصة بالامتحانات.

وأكدت الوزارة أن هذه الرسوم يتم سدادها إلى جانب المصروفات الدراسية المقررة على الطالب.

طريقة سداد رسوم الشهادة الإعدادية 2027

يمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي سداد الرسوم المقررة للتقدم للامتحانات من خلال منافذ التحصيل المعتمدة والمتعاقدة مع وزارة التربية والتعليم.

ومن أبرز وسائل السداد المتاحة:

البريد المصري وفوري، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المالية المنظمة لعملية تحصيل الرسوم.

ويجب على الطالب الاحتفاظ بأصل إيصال السداد، إلى جانب صور منه، لاستخدامه ضمن الأوراق المطلوبة عند استكمال ملف التقدم للامتحانات.

100 جنيه تكلفة الشهادة الإعدادية الدائمة

كما حددت وزارة التربية والتعليم قيمة تكلفة طباعة وتحرير الشهادة الدراسية العامة الدائمة «الكرتونية» لطلاب الشهادة الإعدادية، والتي تبلغ إجماليًا 100 جنيه.

وتتوزع هذه القيمة على:

82 جنيهًا تكلفة طباعة وتحرير الشهادة.

6 جنيهات ضريبة الدمغة.

2 جنيه رسم تنمية موارد.

10 جنيهات رسم إضافي.

ما الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027؟

يجب على الطالب تجهيز عدد من المستندات قبل تسليم ملف التقدم إلى المدرسة، وتشمل الأوراق المطلوبة:

8 صور شخصية حديثة للطالب، مدون عليها الاسم الرباعي.

أصل إيصال سداد المصروفات الدراسية، بالإضافة إلى صورتين.

أصل إيصال سداد رسوم الامتحان بقيمة 158 جنيهًا، بالإضافة إلى صورتين.

صورتان من شهادة ميلاد الطالب.

طابع دعم مشروعات بقيمة 10 جنيهات.

فايل بلاستيك.

صورتان من بطاقة ولي الأمر، مع كتابة رقم الهاتف عليهما.

صورتان من الاستمارة الإلكترونية بعد الانتهاء من تسجيلها.

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027

ويستطيع طلاب الصف الثالث الإعدادي تسجيل بيانات التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2027 إلكترونيًا من خلال منصة وزارة التربية والتعليم المخصصة لذلك.

ويجب على الطالب قبل بدء عملية التسجيل التأكد من تفعيل البريد الإلكتروني الموحد والحصول على كلمة المرور الخاصة بالحساب المدرسي.

كما أتاحت الوزارة خدمة الحساب المدرسي الموحد للطلاب من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.

ماذا يفعل الطالب قبل تسجيل الاستمارة؟

قبل الدخول إلى منصة تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية، يجب على الطالب تفعيل البريد الإلكتروني الموحد الخاص به، ثم التأكد من إمكانية الدخول باستخدام بيانات الحساب.

وبعد ذلك يبدأ تسجيل بيانات الاستمارة الإلكترونية وفق البيانات الرسمية الموجودة لدى الطالب، مع ضرورة التأكد من صحة كل معلومة قبل اعتمادها.

ضوابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027

وضعت وزارة التربية والتعليم عددًا من التعليمات التي يجب على الطلاب الالتزام بها أثناء تسجيل الاستمارة، أبرزها مراجعة البيانات الشخصية والدراسية بدقة.

ويجب التأكد من أن جميع البيانات المسجلة إلكترونيًا مطابقة للمستندات الرسمية، بالإضافة إلى رفع الصورة الشخصية والمستندات المطلوبة وفق المواصفات المحددة.

وفي حالة وجود خطأ في أي من البيانات، لا ينبغي للطالب اعتماد الاستمارة، وإنما يجب الرجوع إلى المدرسة المختصة لتعديل البيانات إلكترونيًا من خلال استمارة بيانات التلميذ.

ماذا يحدث بعد تسجيل الاستمارة؟

بعد الانتهاء من إدخال جميع البيانات ومراجعتها والتأكد من صحتها، يتم اعتماد الاستمارة من الطالب وولي الأمر، ثم طباعتها وتجهيزها ضمن ملف التقدم وتسليمها إلى المدرسة.

ويجب الاحتفاظ بنسخ المستندات وإيصالات السداد المطلوبة، خاصة إيصال دفع رسوم الامتحان البالغة 158 جنيهًا وإيصال المصروفات الدراسية.

أهم المعلومات عن الشهادة الإعدادية 2027

وبالتالي، فإن أبرز ما يحتاج طلاب الصف الثالث الإعدادي إلى معرفته قبل التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2027 يتمثل في أن رسوم الامتحان تبلغ 158 جنيهًا، مع ضرورة سداد المصروفات الدراسية وتجهيز المستندات المطلوبة، ثم تسجيل الاستمارة إلكترونيًا ومراجعة بياناتها قبل اعتمادها وتسليمها إلى المدرسة.

وتعد مراجعة البيانات خطوة أساسية لتجنب وجود أي أخطاء في الاسم أو البيانات الشخصية أو الدراسية، خاصة أن الوزارة تشترط تصحيح أي اختلاف من خلال المدرسة قبل اعتماد الاستمارة بشكل نهائي.