موضوع خطبة الجمعة اليوم.. الأولى عن الاستعداد والثانية عن مواجهة التشكيك في قيمة الوطن

موضوع خطبة الجمعة.. تُعد من أهم وسائل التوجيه والإرشاد في الإسلام، حيث يجتمع المسلمون في المساجد للاستماع إلى دروس دينية تُنير قلوبهم وتُرشدهم إلى الصواب.

وتتناول خطب الجمعة موضوعات متنوعة تهم المجتمع، مثل الأخلاق، والتعاملات اليومية، والصبر، والشكر، وأهمية التمسك بالقيم الإسلامية في مواجهة التحديات المعاصرة.

موضوع خطبة الجمعة

أعلنت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم 9 أكتوبر 2026، بعنوان «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة»، فيما تتناول الخطبة الثانية «مواجهة التشكيك في قيمة ومكانة الوطن».

وتهدف الخطبتان إلى التوعية بأهمية القوة الشاملة في نهضة الأمم وحماية الأوطان، والتحذير من الشائعات والدعاوى الهدامة التي تستهدف إضعاف الوعي والانتماء الوطني.

وجاء النص كالتالي:

نص الخطبة الأولى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة

الحمد لله العزيز التواب، الغفور الوهاب، مسبب الأسباب، ومسير السحاب، يرزق من يشاء بغير حساب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل قوة الأمم ومنعتها قائمة على العلم والوعي والخلق والعزيمة، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أصفى الناس نفسا وأعظمهم خلقا وتوقيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد:

1- تدبر كيف أفاض الله على هذا الوطن من أسباب القوة والتأييد يوم العبور العظيم في أكتوبر، فقد تجلى في هذا النصر توفيق إلهي، وتأييد رباني، وإرادة شعب، وعزيمة جند، وبصائر نافذة، وأسباب مادية، ومنح معنوية؛ وظهر شرف الانتماء لخير أجناد الأرض، الذين بذلوا أرواحهم طائعة فداء للأرض، ورزقت قيادتها حكمة التخطيط، وجنودها دقة التنفيذ والتنسيق، فصنعوا بالتوكل على الله معجزة عسكرية حطمت أوهام المعتدي، وأعادت للأمة هيبتها؛ فجاء هذا النصر المظفر شاهدا على أنه صار لهذا الوطن درع يحميه، وسيف ينصره على من يعاديه، وأن أرض الكنانة ستظل عزيزة محصنة، وقد أمدها الله بأسباب المنعة والتأييد، فقد استجابت لنداء ربها في محكم التنزيل: ﴿وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة﴾.

2- وأدرك أن مفهوم القوة في الإسلام واسع شامل: فقد جاءت لفظة «قوة» نكرة في سياق الأمر ليدل على سعة مدلولها، وتنوع صورها، بحسب ما تحتاج إليه الأمة، ومن ذلك ما فسر به النبي ﷺ القوة بقوله «ألا إن القوة الرمي»، وهو ما يدل على أهمية إتقان وسائل الدفاع في كل عصر، إلى جانب قوة العزيمة والهمة، ومعيار الكفاءة والأمانة، التي وصفها الله تعالى بقوله على لسان ابنة شعيب: ﴿إن خير من استأجرت القوي الأمين﴾، ويدخل في هذا المفهوم الواسع كل ما وصل إليه العلم الحديث من وسائل الدفاع والصناعة وسبل امتلاك القوة التي يجب على الأمة أن تتضافر على إيجادها لتؤدي فرض الكفاية في حماية أمنها واستقرارها، وتصديقا لقول النبي ﷺ: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير».

3- وتيقن أن بناء الإنسان هو أصل كل قوة وميدانها الأول: فلا تقوم حضارة ولا تنهض أمة إلا بإنسان مؤهل بعلمه وعمله، يجمع بين القدرة والكفاءة، وبين القيمة الأخلاقية والأمانة، تحقيقا لقوله سبحانه ﴿هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها﴾، وتتكامل هذه المنظومة بالقوة الاقتصادية وحسن إدارة الموارد بالتخطيط الواعي، كما علمنا نموذج سيدنا يوسف عليه السلام في قوله: ﴿تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله﴾، وتتجمل بالقوة الأخلاقية التي تضبط القدرة وتبني الثقة والتماسك بين أفراد المجتمع، مصداقا لقوله ﷺ: «إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق»، وصولا إلى القوة العسكرية المنضبطة بالعدل لحماية الأوطان ورد العدوان وحفظ نعمة الأمن التي تعد أعظم أسباب استقامة حياة الناس، مستلهمين دعوة إبراهيم عليه السلام: ﴿رب اجعل هذا بلدا آمنا﴾.

4- واحذر أيها المكرم من خطر الشائعات، فهو أعظم ما يهدد قوة المجتمعات، ويستنزف طاقتها، ويعمل على زعزعة أمنها الاجتماعي، فلا تكن معول هدم بترديد كل ما يسمع، ولا لسانا يشعل الفتنة، بل تمسك بمنهج التثبت والتبين الذي علمنا القرآن الكريم إياه في قوله سبحانه وتعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين﴾، وتذكر قول النبي ﷺ محذرا من العجلة في نقل الأخبار: «كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع»؛ فاحرص على التحقق من المصادر والتثبت من الحقائق، واجعل من كلمتك أداة بناء ووعي تحمي مجتمعك وتحفظ استقراره وأمنه، امتثالا لتوجيه المولى سبحانه وتعالى: ﴿ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم﴾.

نص الخطبة الثانية: مواجهة التشكيك في قيمة ومكانة الوطن

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وبعد: فيا عبد الله:

5- اعلم أن الوطن ليس مجرد بقعة من الأرض نعيش فوقها؛ بل هو الحاضن الذي تنشأ فيه الشعوب وتنمو في داخله القيم، وإن الوعي بقيمته وصيانة أمنه واستقراره هما من أوجب الواجبات، لا سيما ونحن نستدعي روح وذكريات معركة أكتوبر المجيدة التي سطرت أروع ملاحم الوفاء والعزة لهذا التراب الطهور، وهو ما أدركه علماء الأمة عبر التاريخ فأفردوا المصنفات الكثيرة في حب الأوطان والحنين إليها، فالوطن هو كيان ينبض بالوفاء والحنين الذي ظهر جليا في تعلق النبي ﷺ بوطنه، واستشعر حب الموطن ومأوى الأبناء، فصارت محبة الديار ترجمة عملية لتعاليم الدين الحنيف، وهو ما ندعو الناس إليه تقديرا لوطننا العزيز، واستلهاما من قول ربنا الكريم: ﴿ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين﴾.

6- وتجنب أيها المكرم الدعاوى الهدامة التي تحاول اختزال الوطن في معان ضيقة أو التقليل من مكانته الرفيعة: فإن إضعاف معنى الانتماء يفتح الباب أمام اللامبالاة بمصالح المجتمع وأمنه، واستدع روح أكتوبر العظيمة، وبطولات أبنائها الأبرار، لتغرس في النفوس حب الوطن، والوفاء بعهده، وصون مقدراته، والتعلق بترابه، والتمسك بتاريخه، وحفظ أمنه واستقراره، وبهذا الارتباط الوطني الإيماني الراسخ تتكامل أسباب القوة والمنعة في مواجهة التحديات، وتتصدى العقول الواعية لكل محاولات التخريب والتشكيك، وتتحد الجهود لتبني ولا تهدم، وتصلح ولا تفسد، فاجعل من حبك لوطنك طاقة عمل، وباب أمل، مستلهما ما ذكره الجناب المعظم عن جند مصر الأوفياء وحماة ترابها العظماء، تصديقا لقوله ﷺ: «إذا فتح الله عليكم مصر بعدي فاتخذوا فيها جندا كثيفا؛ فذلك الجند خير أجناد الأرض، لأنهم وأهليهم في رباط إلى يوم القيامة».



حفظ الله مصر وأهلها من كل مكروه وسوء.