دارين حداد تشارك في تحكيم الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان الغردقة

تشارك النجمة التونسية دارين حداد، في عضوية لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة بمهرجان الغردقة لسينما الشباب، في نسخته الثانية، التي تنطلق خلال الفترة من 19 وحتى 24 سبتمبر الجاري، ويكشف الموجز تفاصيل المهرجان.

اللجنة تضم كلًا من الدكتورة إيمان يونس عميد المعهد العالي للسينما والمخرج الأرميني جيفان أفيتسيان والمنتجة والإعلامية السودانية ليلى إبراهيم، والمخرج الإيطالي إيمانويل جيروسا.

دارين حداد

دارين حداد عضوًا بـ لجنة تحكيم في مهرجان الغردقة

وأكدت دارين في بيانٍ لها أن تجربة عضوية لجنة التحكيم مسئولية كبيرة، لأنها اعتادت على مشاركة أعمالها في المهرجانات كمتنافسة بينما الأمر في التحكيم مختلف حيث إنها مطالبة بإبداء رأيها في جميع عناصر الفيلم بما فيها الجزء التمثيلي وترشيحها للفوز بالجوائز، حيث قالت إنها متشوقة للتجربة ولمشاهدة المدارس السينمائية المختلفة التي تتضمنها أفلام المسابقة الرسمية بخلاف الأفلام المعروضة في برامج المهرجان الأخرى.

وأشارت إلى أن المهرجانات فرصة كبيرة بالنسبة للممثل، يتابع من خلالها رؤى وأفكار صناع الأفلام في دول تقدم سينما متميزة، لكن لا يوجد لها سوق بمنطقتنا العربية لذلك تلعب المهرجانات دورا حيويا في تعريف الجمهور العربي بها ومشاهدتها ومتابعتها فيما بعد.

أعمال دارين حداد

يشار إلى أن دارين شاركت كممثلة في العديد من الأعمال السينمائية المصرية منها سعيكم مشكور إخراج عادل أديب والفيل الأزرق إخراج مروان حامد، وحملة فريزر والملكة إخراج سامح عبد العزيز وعلي بابا إخراج وليد الحلفاوي وفارس إخراج رؤوف عبد العزيز وجروب الماميز إخراج عمرو صلاح والعديد من المسلسلات المصرية منها فرقة ناجي عطاالله وفيرتيجو وزي الورد وصدفة ونصيبي وقسمتك وفي غمضة عين والأسطورة وستات بيت المعادي وبين عالمين وبابلو والضاحك الباكي والمسلسل السوري سوق الحرير.

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