تفاصيل فيلم أمير المصري المشارك في مهرجان لندن السينمائي

يعتبر الفنان أمير المصري من أبرز الوجوه الشابة التي تخطت حدود الوطن العربي لتشارك في أعمال عالمية، أعماله الأخيرة، سواء كانت أفلامًا قصيرة أو طويلة، أو مسلسلات، تؤكد موهبته المتعددة الأوجه وقدرته على تجسيد شخصيات متنوعة، وقد أعلن المصري مشاركته في مهرجان لندن السينمائي في دورته 68، ويستعرض الموجز التفاصيل في السطور التالية.

أمير المصري

قصة فيلم See it, Say it لـ أمير المصري

يشارك الفنان أمير المصري ضمن مسابقات الأفلام القصيرة في مهرجان لندن السينمائى في دورته الـ 68، والمقرر إقامتها في الفترة من 9 حتى 20 أكتوبر المقبل.

قصة فيلم See it, Say it مشوقة تجمع بين الواقع والحلم، مما يترك للمشاهد مساحة للتأويل والتساؤل، إذ يجمع الفيلم بين الدراما والكوميديا، وهو ما يميز أعمال أمير المصري.

وتعكس مشاركة الفيلم في مهرجان لندن السينمائي أهميته الفنية وتفتح آفاقًا جديدة لأمير المصري.

فيلم جديد بعنوان " The Giant" لـ أمير المصري

يشارك الفنان أمير المصري في بطولة فيلم "The Giant" يروي الفيلم قصة صعود ملاكم أسطوري، مما يجعله يحمل رسالة إيجابية عن الإصرار والعزيمة.

تجسيد شخصية نسيم حميد يمثل تحديًا كبيرًا لأمير المصري، خاصة وأنها شخصية حقيقية لها تاريخها وأبعادها المعقدة.

مشاركة أمير المصري مع نجوم عالميين مثل بيرس بروسنان تزيد من أهمية الفيلم وتساهم في عرضه على نطاق واسع.

من هو نسيم حميد

نسيم حميد هوملاكم بريطاني يمني من مواليد 1974، ويعد من أشهر الملاكمين على مستوي العالم ،والفيلم يضم عدد من النجوم، منهم بيرس بروسنان، والإنتاج لـ سيلفستر ستالون، ويتم تصويره في مدينة ليدز بدلا في بريطانيا.

أمير المصري

تفاصيل مسلسل "مليحة"



ومن المعروف أن شارك الفنان أمير المصري في مسلسل مليحة ، الذي يتناول قضية مهمة وهي قضية اللاجئين الفلسطينيين، مما يضيف بعدًا إنسانيًا ووطنيًا للعمل، يجمع المسلسل بين ثقافات مختلفة، مما يثري العمل ويجعله أكثر جاذبية للجمهور.

يشارك أمير المصري في المسلسل مع نخبة من النجوم المصريين، مما يزيد من قوة العمل.



أبطال مسلسل مليحة



شارك في بطولة مسلسل مليحة كل من الفنان ميرفت أمين، أشرف زكي، حنان سليمان، أمير المصري ودياب ،والعمل من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة وإنتاج الشركة المتحدة.

