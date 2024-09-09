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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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أخبار التعليم

« وزارة الشباب والرياضة » تنظم رحلة إلى الإسكندرية لمدة 5 أيام .. ننشر الشروط

رحلة الإسكندرية
رحلة الإسكندرية

أصدرت وزارة الشباب والرياضة عن فتح باب الحجز لرحلة الإسكندرية في إطار مبادرة «اعرف بلدك» وفعالية «صيف شبابنا» وذلك لشباب محافظتي الدقهلية وأسوان فقط. 

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وتنشب “الموجز”  كافة التفاصيل المتعلقة برحلة الإسكندرية في إطار مبادرة «اعرف بلدك» وفعالية «صيف شبابنا» تحت رعاية وزارة الشباب:

تفاصيل رحلة وزارة الشباب والرياضة
 

  • الفترة: من 21 سبتمبر 2024 إلى 25 سبتمبر 2024
     
  • المدة: 5 أيام و4 ليالي
     
  • الوجهة: المدينة الشبابية بأبي قير، الإسكندرية
     
  • المرحلة العمرية: 18 - 40 سنة
     
  • قيمة الاشتراك: 600 جنيه
     
  • الإقامة: غرف رباعية في المدينة الشبابية
     
  • الاستقبال: وجبة غداء يوم 21 سبتمبر 2024
     
  • المغادرة: فجر يوم 25 سبتمبر 2024
     

كيفية الاشتراك في رحلة وزارة الشباب والرياضة
 

التسجيل: يمكن التسجيل عبر الرابط الإلكتروني: رابط التسجيل

سداد الاشتراك:

  • من خلال منظومة الدفع الإلكتروني باستخدام منافذ وماكينات فوري على مستوى الجمهورية أو بطاقة فيزا أو أي بطاقة بنكية.
     

شروط الاشتراك في في رحلة وزارة الشباب والرياضة
 

  • ممنوع اصطحاب الأطفال أو مشاركة الأسر.
     
  • عدم إمكانية التبديل أو استرداد المبلغ بعد السداد.
     
  • في حالة عدم صحة البيانات أو مخالفة التعليمات أو ظهور مخالفات أمنية، سيتم مغادرة المشارك فوراً دون استرداد مبلغ الاشتراك.
     
  • المشاركون يتحملون قيمة البرنامج السياحي ورسوم استخدام حمام السباحة وفقًا للائحة الخاصة بذلك.

مواعيد التجمع في في رحلة وزارة الشباب والرياضة
 

  • محافظة أسوان:
    • التجمع: يوم الجمعة، 20 سبتمبر 2024، الساعة 11:30 مساءً أمام مديرية الشباب والرياضة بأسوان.
       
    • التحرك: الساعة 12 منتصف الليل.
  • محافظة الدقهلية:
    • التجمع: يوم السبت، 21 سبتمبر 2024، الساعة 6:30 صباحاً أمام مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.
       
    • التحرك: الساعة 7 صباحاً.

ملاحظات هامة
 

  • يحق للمشرف إجراء أي تعديل أو تغيير في البرنامج السياحي بناءً على الظروف الطارئة.
     
  • يمنع التدخين نهائياً في أماكن الإقامة ووسائل النقل والمزارات السياحية.

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