نشرة الموجز التعليمية.. موعد نتيجة تقليل الاغتراب 2024 ولينك نتيجة الثانوية العامة 2024 الدور الثاني.. آخر تطورات نظام الثانوية العامة الجديد ونتيجة تحويلات المدارس بالرقم القومي

نشرة الموجز التعليمية .. نستعرض أبرز الموضوعات التعليمية خلال الساعات الماضية وتضمنت النشرة التعليمية عدد من الموضوعات الهامة. نرصد تفاصيلها في التقرير التالي.

متى تظهر نتيجة تقليل الاغتراب 2024 للقسمين علمي وأدبي عبر رابط التنسيق

أوضحت وزارة التعليم العالي، أنه سيتم إتاحة نتيجة تقليل الاغتراب 2024 ممن سجلوا رغبات المرحلة الأولى والثانية للشعبتين الأدبي والعلمي، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، وللحصول علي رابط نتيجة تقليل الإغتراب 2024 اضغط هنا.

رئيس جامعة بدر: أنشأنا كليات تساهم في تحقيق رؤية الدولة المصرية 2023

أكد الدكتور أشرف الشيحي رئيس جامعة بدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق أن الجامعة حريصة على تقديم أعلى مستوى من التعليم العالي لتضاهي كبرى الجامعات الدولية، إلى جانب تأهيل الطلاب لأسواق العمل في الداخل والخارج، لافتا إلى أن الجامعة حريصة على استثمار إمكاناتها البشرية والمادية، وأن تساهم الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية التي أبرماتها الجامعة في تقدم تصنيفها عالميا.

تنسيق الأزهر 2024 علمي بنات.. قائمة كليات الأزهر علمي بنات المتاحة بالقاهرة

تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 (علمي بنات)

تنسيق كليات البنات (علمي) في جامعة الأزهر:

كلية الطب: الحد الأدنى 613.5 درجة (98.22%)

كلية الصيدلة: الحد الأدنى 602 درجة (97.11%)

كلية طب الأسنان: الحد الأدنى: 610 درجة (97.77%)

كلية الهندسة:الحد الأدنى 586.5 درجة (94.69%)

كلية العلوم: الحد الأدنى 582.5 درجة (93.88%)

كلية الزراعة: الحد الأدنى 573 درجة (91.61%)

كلية الحاسبات والمعلومات: الحد الأدنى 572.5 درجة (91.50%)

كلية التمريض: الحد الأدنى 552.5 درجة (87.50%)

كلية الاقتصاد المنزلي: الحد الأدنى 540 درجة (85.37%)

كلية التربية: الحد الأدنى 522.5 درجة (82.84%)

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لينك نتيجة الثانوية العامة 2024 الدور الثاني برقم الجلوس حسب المحافظة

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2024 سيتم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة المقبلة، وقد انتهت الكنترولات من تصحيح أوراق الامتحانات، وتواصل تكثيف أعمال الرصد والمراجعة قبل اعتماد النتيجة رسميًا من قبل الوزير.

كما توفر وزارة التربية والتعليم إمكانية الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس عبر بوابة الخدمات الإلكترونية لموقع الوزارة من خلال الضغط هنا.

نتيجة الثانوية العامة

اخر تطورات نظام الثانوية العامة الجديد 2024.. إليك التفاصيل

سيبدأ تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد في 21 سبتمبر 2024، ويستمر لمدة ثلاث سنوات فقط، على طلاب الصفوف الأول والثاني والثالث الثانوي.

أسباب التغيير: تأتي هذه التعديلات بعد دراسة مقارنة لأنظمة التعليم في عدة دول، وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، تهدف التعديلات إلى تقليل عدد المواد الدراسية، وتعزيز الهوية الوطنية من خلال التركيز على دراسة تاريخ مصر ولغة أجنبية واحدة، بالإضافة إلى إدخال البرمجة في المناهج الدراسية للعام الدراسي 2026-2027.

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تفاصيل نتيجة تحويلات المدارس بالرقم القومي الجيزة.. «اعرف النتيجة بالخطوات»

كيفية الاستعلام عن نتائج التحويلات بالمدارس

بالقاهرة:

زيارة موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.

اختيار خانة الاستعلام عن نتيجة التحويلات.

إدخال الرقم القومي للطالب.

الضغط على زر البحث.

ستظهر النتيجة فوراً.

بالجيزة:

زيارة موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

اختيار خانة الاستعلام عن نتيجة التحويل الطالب بالرقم القومي.

إدخال الرقم القومي للطالب.

الضغط على زر البحث.

ستظهر النتيجة فوراً.

رسميا.. موعد دخول العام الدراسي 2024-2025 في مصر

بحسب تصريحات وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، سيبدأ العام الدراسي الجديد في المدارس الرسمية والخاصة للغات والعربية والقومية يوم 21 سبتمبر 2024، ويستمر حتى 5 يونيو 2025، بواقع 35 أسبوعًا.

أما المدارس الدولية ، بدات الدراسة اليوم الأحد الموافق 8 سبتمبر 2024.

لينك تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2024 من خلال موقع التنسيق الالكتروني

يتم تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2024 عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

ويحدد نوع المؤهل (صناعي / تجاري / زراعي.... (ثلاث سنوات أو خمس سنوات ).

‌يدخل الطالب برقم جلوسه في الشهادة الحاصل عليها ويكتب الرقم السري الخاص به المدرج باستمارة النجاح كما يلي: (س / 000000 )

‌يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المُقيد في شهادة النجاح وعليه تأكيد البيان بالضغط على مفتاح (نعم).

‌يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذا الرقم ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينه.

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