تفاصيل نتيجة تحويلات المدارس بالرقم القومي الجيزة.. «اعرف النتيجة بالخطوات»

شهد محرك البحث "جوجل" إقبالاً كبيراً من قبل أولياء الأمور في القاهرة والجيزة، الذين يبحثون عن نتائج تحويلات المدارس بعد انتهاء فترة التقديم الإلكتروني، يأتي ذلك تزامناً مع إغلاق مديرية التربية والتعليم بالقاهرة باب تقديم تحويلات المدارس، والذي سيتم في يوم الأحد القادم، ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

نتيجة تحويلات المدارس بالرقم القومي

بعد إعادة فتح باب تحويلات المدارس يوم الاثنين الماضي، الموافق 2 سبتمبر 2024، تستمر المديرية في استقبال طلبات تحويل الطلاب بين المدارس والإدارات التعليمية، وكذلك من المحافظات الأخرى إلى القاهرة، وذلك حتى يوم الأحد المقبل.

يأتي هذا القرار استجابة لزيادة عدد حالات الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن تأخر البت في طلبات تحويل الطلاب إلى المرحلة الثانوية من قبل وزارة التربية والتعليم. ويهدف القرار إلى تيسير عملية التحويل على أولياء الأمور.

من المتوقع أن تظهر نتائج التحويلات خلال الأيام القليلة القادمة، قبيل بدء العام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه في 21 سبتمبر 2024.

كيفية الاستعلام عن نتائج التحويلات:

بالقاهرة:

زيارة موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.

اختيار خانة الاستعلام عن نتيجة التحويلات.

إدخال الرقم القومي للطالب.

الضغط على زر البحث.

ستظهر النتيجة فوراً.

بالجيزة:

زيارة موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

اختيار خانة الاستعلام عن نتيجة التحويل الطالب بالرقم القومي.

إدخال الرقم القومي للطالب.

الضغط على زر البحث.

ستظهر النتيجة فوراً.

تجدر الإشارة إلى أهمية التأكد من إدخال الرقم القومي بدقة لتفادي أي مشاكل أثناء عملية الاستعلام. كما يُنصح أولياء الأمور بمتابعة المواقع الرسمية للمديريات للحصول على أحدث المعلومات والتحديثات المتعلقة بنتائج التحويلات.



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