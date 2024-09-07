موعد ظهور نتيجة تحويلات المدارس في القاهرة والجيزة.. تفاصيل

ينتظر العديد من أولياء الأمور بفارغ الصبر موعد إعلان نتيجة تحويلات المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد 2025/2024. في هذا السياق، نوضح لكم من خلال موقع "الموجز" التفاصيل المتعلقة بمواعيد النتائج والإجراءات المطلوبة.

التحويلات المدرسية 2024

بعد أن فتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب التحويلات المدرسية للعام الدراسي 2025/2024، بدءًا من 1 يوليو 2024، قام العديد من أولياء الأمور بتقديم طلباتهم وتحضير الأوراق اللازمة لنقل أبنائهم إلى مدارس أخرى، وذلك للبحث عن أفضل الخيارات القريبة من محل السكن. انتهت فترة قبول طلبات التحويل في 15 أغسطس 2024.

وقد سهلت الوزارة عملية التحويل عبر الإنترنت هذا العام، مما أتاح لأولياء الأمور والطلاب إجراء التحويلات دون الحاجة للانتقال بين المدارس.

موعد نتيجة تحويل المدارس 2024

أعلنت المديريات التعليمية أن نتائج التحويلات ستُعلن على مرحلتين. المرحلة الأولى، والتي تشمل التحويل بين المدارس ضمن نفس الإدارة التعليمية، ستُعلن في 20 أغسطس 2024. أما المرحلة الثانية، التي تشمل التحويل بين المدارس في إدارات تعليمية مختلفة، فستُعلن في بداية سبتمبر 2024.

ينبغي على أولياء الأمور متابعة نتائج تحويلات أبنائهم عبر الروابط الرسمية المخصصة للاستعلام.

الأوراق المطلوبة للتحويل بين المدارس 2024

أوضحت الوزارة الوثائق التي يجب تقديمها لإجراء عملية التحويل، وهي:

طلب موجه من ولي الأمر مرفق بطابع مهن تعليمية بقيمة 10 جنيهات من مكتب البريد.

استمارات تحويل الطالب يجب تعبئتها في المدرسة الأصلية والحصول على توقيع وختم المدرسة.

التوجه إلى المدرسة المراد التحويل إليها للحصول على موافقتها على قبول الطالب بناءً على كثافة الفصول.

صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر أو توكيل خاص موثق من الشهر العقاري، بالإضافة إلى صورة من أي وثائق تتعلق بولاية التعليم.

إقرار تحويل موقّع، إضافة إلى صورة منه.

يتعين على المدرسة الأصلية إتمام عملية التحويل إلكترونيًا خلال 15 يومًا من تاريخ الطلب.

هذه الإجراءات تهدف إلى تسهيل عملية التحويل وضمان انسيابية العملية التعليمية للطلاب في العام الدراسي الجديد.

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