اخر تطورات نظام الثانوية العامة الجديد 2024.. إليك التفاصيل

أصدرت وزارة التربية والتعليم مؤخرًا تفاصيل نظام الثانوية العامة الجديد الذي سيطبق بداية من العام الدراسي المقبل، 21 سبتمبر 2024، يشمل النظام الجديد تغييرات هامة تهدف إلى تقليل العبء الدراسي على الطلاب وإعادة هيكلة المناهج الدراسية، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

إعادة هيكلة الثانوية العامة

موعد تطبيق النظام: سيبدأ تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد في 21 سبتمبر 2024، ويستمر لمدة ثلاث سنوات فقط، على طلاب الصفوف الأول والثاني والثالث الثانوي.

أسباب التغيير: تأتي هذه التعديلات بعد دراسة مقارنة لأنظمة التعليم في عدة دول، وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، تهدف التعديلات إلى تقليل عدد المواد الدراسية، وتعزيز الهوية الوطنية من خلال التركيز على دراسة تاريخ مصر ولغة أجنبية واحدة، بالإضافة إلى إدخال البرمجة في المناهج الدراسية للعام الدراسي 2026-2027.

تعديلات المناهج: سيتم تعديل مناهج الصفين الثاني والثالث الثانوي لتقليل التكرار وتحسين الجودة. تتضمن التعديلات دمج بعض المواد، مثل جعل مادة اللغة الأجنبية الثانية مادة نجاح ورسوب غير مضافة إلى المجموع، وإعادة تصميم مادة الرياضيات لتصبح مادة واحدة، مما يقلل عدد المواد الدراسية في الصف الثاني الثانوي من ثماني إلى ست.

المواد المحذوفة والمضافة:

المواد المحذوفة: تم إلغاء مواد الجيولوجيا وعلم النفس والاجتماع والفلسفة من المناهج الدراسية.

المواد الجديدة: تم إدخال مادة "تكنولوجيا إدارة الأعمال والمشروعات" ضمن التربية المهنية، كما تم دمج المواد العلمية في مادة واحدة تُعرف بـ "العلوم المتكاملة"، التي تشمل الكيمياء والفيزياء والأحياء.

المواد غير المضافة للمجموع: تشمل اللغة الأجنبية الثانية، التربية الدينية، التربية الوطنية، والأنشطة الاختيارية.

تفاصيل الصفوف الدراسية:

الصف الأول الثانوي: سيدرس الطلاب ست مواد بدلاً من عشر، وهي اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، التاريخ، الرياضيات، العلوم المتكاملة، والفلسفة والمنطق. بينما تكون المواد غير المضافة للمجموع هي التربية الدينية واللغة الأجنبية الثانية، والتي تُعتبر مواد نجاح ورسوب.

تقييم مادة التربية الرياضية:

مادة التربية الرياضية ستكون جزءًا من المنهج الدراسي لجميع الطلاب، وسيُعقد تقييم علمي لها، ولكن دون إضافتها إلى المجموع الكلي، حيث تعتبر مادة نجاح ورسوب.

تأتي هذه التغييرات في إطار جهود وزارة التربية والتعليم لتخفيف الضغط عن الطلاب وتحسين جودة التعليم بما يتماشى مع المعايير العالمية.

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