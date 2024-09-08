تنسيق الأزهر 2024 علمي بنات.. قائمة كليات الأزهر علمي بنات المتاحة بالقاهرة

تنسيق الأزهر 2024علمي بنات.. تصدر تنسيق الازهر 2024 علمي بنات محركات البحث جوجل، خلال الفترة الأخيرة تزامنا مع إنطلاق أعمال تنسيق الثانوية الأزهرية 2024 لطلاب علمي بنات صباح اليوم السبت الماضي 7 سبتمبر 2024.

تنسيق الأزهر 2024 علمي

وينشر موقع الموجز في السطور الآتية، كل ما تريد معرفته عن الكليات المتاحة في تنسيق الثانوية الأزهرية 2024 علمي بنات وبنين، وكذلك موعد تنسيق الثانوية الأزهرية 2024 الدور الأول، وموعد تنسيق الثانوية الأزهرية 2024 الدور الثاني، ورابط تنسيق الأزهر 2024.

موعد تنسيق الثانوية الأزهرية 2024 الدور الأول

موعد بدء تنسيق الثانوية الأزهرية 2024 الدور الأول.. عادةً ما يبدأ تنسيق الثانوية الأزهرية الدور الأول بعد إعلان نتائج الثانوية الأزهرية. سيتم الإعلان عن المواعيد المحددة من خلال الموقع الرسمي للأزهر أو وسائل الإعلام الرسمية، ويستمر عادةً لمدة معينة تتيح للطلاب تقديم اختياراتهم وتسجيل رغباتهم.

موعد تنسيق الثانوية الأزهرية 2024 الدور الثاني

موعد بدء تنسيق الثانوية الأزهرية 2024 الدور الثاني.. يُفتح التنسيق للدور الثاني عادةً بعد انتهاء مرحلة التنسيق الأولى، وعادةً ما يتم الإعلان عن المواعيد بعد انتهاء نتائج التنسيق الأول. يمكن للطلاب الذين لم يتمكنوا من الحصول على مقعد في التنسيق الأول تقديم رغباتهم في التنسيق الثاني، و تستمر مرحلة التنسيق للدور الثاني أيضًا لمدة زمنية تُعلن لاحقًا.

رابط تنسيق الأزهر 2024

رابط التنسيق الأزهر 2024، للحصول على الرابط المباشر لتنسيق الأزهر 2024، يمكنك زيارة الموقع الرسمي لمكتب تنسيق الأزهر عبر الإنترنت، والذي يتم تحديثه بانتظام بالمعلومات والروابط اللازمة، وعادةً ما يكون الرابط متاحًا عبر الموقع الرسمي لمكتب تنسيق الأزهر أو على الصفحات الرسمية للأزهر الشريف، ولمعرفة رابط تنسيق الثانوية الأزهرية إضغط هنا.

تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 (علمي بنات)

تنسيق كليات البنات (علمي) في جامعة الأزهر:

كلية الطب: الحد الأدنى 613.5 درجة (98.22%)

كلية الصيدلة: الحد الأدنى 602 درجة (97.11%)

كلية طب الأسنان: الحد الأدنى: 610 درجة (97.77%)

كلية الهندسة:الحد الأدنى 586.5 درجة (94.69%)

كلية العلوم: الحد الأدنى 582.5 درجة (93.88%)

كلية الزراعة: الحد الأدنى 573 درجة (91.61%)

كلية الحاسبات والمعلومات: الحد الأدنى 572.5 درجة (91.50%)

كلية التمريض: الحد الأدنى 552.5 درجة (87.50%)

كلية الاقتصاد المنزلي: الحد الأدنى 540 درجة (85.37%)

كلية التربية: الحد الأدنى 522.5 درجة (82.84%)

الكليات المتاحة لتنسيق الأزهر علمي

تتوافر مجموعة من الكليات لطلاب الثانوية الأزهرية 2024 علمي بنات في مختلف المحافظات. ويعرض الموجز خلال السطور التالية كافة التفاصيل المتعلقة بالكليات المتاحة لتنسيق الأزهر 2024 علمي بنات.

الكليات المتاحة لتنسيق الأزهر علمي بنات

وتشمل الكليات المتاحة عادةً لتنسيق الثانوية الأزهرية 2024 علمي بنات بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم على النحو التالي:



1. كليات الدراسات الإسلامية والعربية:

بعض المواقع المتاحة:

القاهرة

بني سويف

المنصورة

الزقازيق

الإسكندرية

سوهاج

كفر الشيخ

بورسعيد

الخانكة

القرين

السادات

فصول الفيوم

2. كلية البنات الإسلامية:

الموقع: أسيوط

3. كليات البنات الأزهرية:

المواقع:

العاشر من رمضان

المنيا الجديدة

طيبة الجديدة بالأقصر

أسوان

مدة الدراسة: 4 سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (الليسانس) في التخصصات التالية:

أصول الدين (التفسير وعلوم القرآن، الحديث وعلومه، عقيدة وفلسفة)

الشريعة الإسلامية

اللغة العربية (الشعبة العامة)

4. شعبة الشريعة والقانون:

المواقع:

كليات الدراسات الإسلامية والعربية بالإسكندرية، المنصورة، القاهرة، وفصول الفيوم التابعة لها

البنات الإسلامية في أسيوط

البنات الأزهرية بالمنيا الجديدة

مدة الدراسة: 4 سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (الليسانس) في الشريعة والقانون، وتغطي العلوم القانونية والشرعية.

5. شعبة اللغات الشرقية وآدابها:

الموقع: كلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة

مدة الدراسة: 4 سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (الليسانس) في التخصصات التالية:

اللغة الفارسية وآدابها

اللغة التركية وآدابها

اللغة الأردية وآدابها

اللغة العبرية وآدابها

6. شعبة التربية:

الموقع: كلية الدراسات الإنسانية بتفهنا الأشراف، دقهلية

مدة الدراسة: 4 سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (الليسانس) في التربية تخصص دراسات إسلامية واللغة العربية.

7. شعبة الوثائق والمكتبات والمعلومات:

الموقع: كلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة

مدة الدراسة: 4 سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (الليسانس).

8. كلية التربية للبنات بالقاهرة:

مدة الدراسة: 4 سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (الليسانس) في التخصصات التالية:

الدراسات الإسلامية

اللغة العربية

9. كليات التجارة:

المواقع:

القاهرة

تفهنا الأشراف - دقهلية

أسيوط

مدة الدراسة: 4 سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) في التخصصات التالية:

الإحصاء

المحاسبة

الاقتصاد

إدارة الأعمال

التأمين

10. كليات الطب:

المواقع:

القاهرة

دمياط

أسيوط

مدة الدراسة: 5 سنوات جامعية وسنتين تدريبيتين للحصول على درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) في الطب والجراحة.

11. كليتي الصيدلة:

المواقع:

القاهرة

أسيوط

مدة الدراسة: 5 سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (بكالوريوس الصيدلة).

12. كلية طب الأسنان للبنات:

الموقع: القاهرة

مدة الدراسة: 4 سنوات جامعية تسبقها سنة إعدادية وسنة تدريبية للحصول على درجة الإجازة العالية (بكالوريوس) في طب وجراحة الفم والأسنان.

13. كلية الهندسة بنات:

الموقع: القاهرة

مدة الدراسة: 4 سنوات جامعية تسبقها سنة إعدادية للحصول على درجة الإجازة العالية (بكالوريوس) في التخصصات التالية:

هندسة النظم والحاسبات

هندسة العمارة

هندسة التخطيط العمراني

الهندسة الكهربائية

14. كلية الاقتصاد المنزلي:

الموقع: طنطا

مدة الدراسة: 4 سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (بكالوريوس) في التخصصات التالية:

التغذية وعلوم الأطعمة

مؤسسات الأسرة والطفولة

الملابس والنسيج

العلوم البيولوجية والبيئة

الأسرة الريفية

15. كلية العلوم:

الموقع: القاهرة

مدة الدراسة: 4 سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (بكالوريوس) في التخصصات المتنوعة مثل:

الكيمياء الخاصة

الرياضيات الخاصة

الفيزياء الخاصة

علم النبات الخاص

علم الحشرات الخاص

الميكروبيولوجي

الكيمياء الحيوية

الجيولوجيا الخاصة

16. كلية التمريض للبنات:

الموقع: القاهرة

مدة الدراسة: 4 سنوات دراسية تليها سنة امتياز للحصول على درجة الإجازة العالية (بكالوريوس).

17. المعهد الفني للتمريض:

المواقع:

القاهرة

أسيوط

مدة الدراسة: سنتان دراسيتان تليها سنة تدريبية للحصول على دبلوم المعهد الفني للتمريض.

18. كلية التربية بنات بأسيوط:

مدة الدراسة: 4 سنوات لنيل درجة الإجازة العالية (بكالوريوس) في التخصصات مثل:

طبيعة وكيمياء

تاريخ طبيعي

رياضيات

لغة عربية

لغة إنجليزية

رياض أطفال

التربية الخاصة

19. كلية التربية الرياضية بنات بالخانكة:

مدة الدراسة: 4 سنوات للحصول على درجة الإجازة العالية (بكالوريوس) في التخصصات مثل:

مناهج وطرق تدريس

تدريب رياضي

إدارة رياضية

20. المعاهد الفنية بكلية العلوم بنات بالقاهرة:

التخصصات:

فني مختبرات

التحاليل البيولوجية

إعداد قواعد البيانات

مدة الدراسة: سنتان دراسيتان للحصول على دبلوم إعداد فنيين، تليها فترة تدريب عملية.

21. معهد نظم المعلومات الإدارية:

المواقع:

القاهرة

تفهنا الأشراف

أسيوط

مدة الدراسة: عامان دراسيان للحصول على دبلوم إعداد تجاري إداري متخصص (مؤهل فوق متوسط).

22. معهد معاوني القضاء:

المواقع:

كليات الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة والمنصورة

مدة الدراسة: عامان دراسيان للحصول على دبلوم معاوني القضاء (مؤهل فوق متوسط).



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